Количество инфицированных COVID-19 в Южной Корее превысило 7000

Несмотря на некоторое замедление темпов в Южной Корее продолжился рост численности заражённых коронавирусом COVID-19, чьё общее число превысило уже семь тысяч человек. Как сообщили сегодня представители министерства здравоохранения Республики Корея, на 16 часов 7 марта общее число случаев заболевания составило 7041. За сутки, таким образом, количество больных возросло еще на 448 человек.

При этом более 90 процентов случаев заболевания продолжают приходиться на Тэгу и провинцию Северная Кенсан, где находится главный очаг заражения.

Продолжает расти и число жертв. За сутки с 16:00 6 марта умерли еще шесть человек. Таким образом скончалось в общей сложности 49 человек. В первую очередь это пожилые люди, организм которых был ослаблен другими заболеваниями. Если среди инфицированных в возрасте от 30 до 49 лет доля смертности не превышает 0,1 процента, то в возрастной категории старше 80 лет этот показатель уже 6,3 процента.

Из хороших новостей - продолжается рост количества выздоровевших. Их теперь 118 человек. То есть за прошедшие сутки были выписаны из стационаров еще десять пациентов, которые смогли победить COVID-19.

Если в целом обобщать ситуацию в динамике, то за последние дни в некоторой степени стали замедляться показатели прироста новых случаев заболевания, но все равно цифры внушительные. В среднем двух дней хватает, чтобы прибавилась еще тысяча больных. При этом практически каждый день умирают по несколько пациентов.