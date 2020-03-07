Коронавирус принес создателям фильма о Джеймсе Бонде огромные убытки

Перенос из-за эпидемии коронавируса премьеры 25-го фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" довольно больно ударит по его студии MGM.

Как пишет THR, согласно прогнозам, компания может потерять от тридцати до пятидесяти миллионов долларов из-за того, что начатая маркетинговая кампания по поддержке ленты по сути ушла в пустоту.

Отмечено, что хоть информационное продвижение картины не успело выйти на пик, проект уже рекламировался на ряде площадок. И один только ролик на Суперкубке обошелся студии в 4,5 миллиона долларов.

С другой стороны, выпуск ленты в апреле, в ранее назначенные сроки, мог принести еще большие убытки, ведь в результате эпидемии закрылись множество кинотеатров. В первую очередь - в Китае, где предыдущая часть "бондианы" "выстрелила" очень неплохо.

Новая дата премьеры фильма "Не время умирать" в России - 19 ноября.