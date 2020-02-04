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Вышел большой трейлер нового "Джеймса Бонда"

Новости
    04.02.2020, 13:18
Текст:   Олег Усков

На YouTube обнародован представленный на Супербоуле трейлер 25-го, юбилейного и многострадального фильма о героических деяниях суперагента Джеймса Бонда. Примечательного, помимо прочего, тем, что Дэниел Крэйг в нем 007-го сыграет в последний раз. (Как он вновь клятвенно пообещал.)

Фото: youtube.com/ IGN
Вышел трейлер фильма с Беном Аффлеком в роли алкоголика

И далее, не исключено, Бонд станет либо чернокожим, либо женщиной, либо чернокожей женщиной. И хотя последний пункт Барбара Брокколи, продюсер франшизы, яростно опровергает, вы же, наверное, понимаете, насколько смешны и комичны и нелепы эти ее обещания?

Кстати, в самом трейлере вы вновь имеете возможность полюбоваться - буквально с порога - на нового агента - чернокожую женщину, разумеется (бинго!).

В остальном все выглядит традиционно круто, увлекательно и рекордно толерантно по всем возможным позициям. (А иначе и быть не может.)

Хотя сообществу актеров-азиатов имело бы смысл гневно возроптать.

Художественный фильм "Не время умирать", на производство которого было затрачено 250 миллионов долларов, выходит в российский прокат 9 апреля.

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