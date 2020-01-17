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Джеймс Бонд не будет женщиной

Новости
    17.01.2020, 12:23
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Барбара Брокколи, одна из боссов компании Eons Prod., которая занимается "бондианой", и продюсер серии в очередной раз прокомментировала гендерную суету вокруг самого известного в истории кино суперагента.

Фото: instagram.com/ billieeilish
Билли Айлиш написала и исполнила главную песню нового "Бонда"

Напомним. Уже некоторое время звучат гневные голоса, что пора бы "навести в серии порядок" и сделать агента 007 женщиной. Ну или трансгендером, что еще более прогрессивно. Более того, пугающий "приветик" теме уже случился.

Но Брокколи (пока) непреклонна и продолжает гнуть линию: изначально Джеймс Бонд задумывался как мужской персонаж, таковым он и останется. Но вот цвет кожи агента действительно не важен - "Бонда может играть актер любой расы", цитирует продюсера Variety.

При этом Брокколи подчеркнула, что обеими руками только "за" женских героинь, и сильных женщин на экране нужно, конечно, побольше - просто надо понапридумывать таких персонажей. И они явно заслуживают большего, нежели просто отдавать им мужские роли - это должны быть оригинальные героини. Такие, например, как агент ФБР (Анна де Армас) и агент 00 (Лашана Линч) в предстоящей юбилейной картине "бондианы" "Не время умирать" (No Time To Die).

Российская премьера которой - 9 апреля.

Ранее сообщалось, что заглавную песню к 25-му "Бонду" написала и записала восемнадцатилетняя Билли Айлиш, став, таким образом, самым молодым исполнителем главной песни к фильму франшизы за все ее историю.

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