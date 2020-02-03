Видео: вышли трейлеры самых ожидаемых фильмов и сериалов года

К прошедшему накануне Супербоулу - финалу Национальной футбольной лиги - крупнейшие игроки кинорынка подготовили тизеры и трейлеры своих главных проектов, большинство из которых с нетерпением ожидается миллионами зрителей по всему миру. Теперь они доступны в Сети.

Чего тут только нет: флагманские фильмы вселенных DC и Marvel, новая часть "бондианы", возвращение мультяшных героев, очередной диснеевский ремейк - и так далее. Обо всём, впрочем, по порядку.

"Тихое место 2"

Джон Красински порадовал тридцатисекундным тизером продолжения сенсационного хоррора "Тихое место" с Эмили Блант. Напомним, одну из главных ролей в сиквеле сыграет Киллиан Мёрфи. Российская премьера - 19 марта. Предыдущий трейлер на русском языке - здесь.





"Форсаж 9"

Расширенный трейлер безумной экшн-франшизы взбудоражил фанатов появлением считавшегося погибшим героя Хана. Между тем длящееся почти четыре минуты видео успевает не только напомнить о семейных ценностях (лейтмотив серии), но и пощеголять видами Тбилиси. Премьера "Форсажа 9" в России состоится 21 мая. Предыдущий трейлер - здесь.





"Не время умирать"

Многострадальный долгострой - 25-й фильм об агенте 007 - выйдет на российские экраны 9 апреля. Пока можно полюбоваться новым тридцатисекундным тизером. Русский трейлер - здесь.





"Топ Ган: Мэверик"

Продолжение культового боевика 1986 года с Томом Крузом - с 16 июля текущего года на больших экранах нашей страны. Супербоул предлагает динамичный тридцатисекундный тизер. Трейлер на русском языке - здесь.





"Мулан"

А ремейк Disney собственного классического мультфильма "Мулан" обзавёлся финальным тизером. О предыдущем, получившем русский дубляж, мы писали вот тут. Премьера в РФ - 26 марта.





"Чёрная вдова"

С особым интересом ожидаемая в России история марвеловской героини Наташи Романовой, также известной как Чёрная вдова, выходит в нашей стране 30 апреля. В главной роли - конечно, Скарлетт Йоханссон. Предыдущий трейлер - здесь.





"Чудо-женщина: 1984"

DC тоже не дремлет, сиквел "Чудо-женщины", переместившейся из начала XX века в модный нынче 1984 год, выйдет у нас 4 июня. На Супербоуле представили новый трейлер, заодно успев прорекламировать стиральный порошок, а предыдущий можно просмотреть здесь.





"ВандаВижен", "Локи", "Сокол и Зимний Солдат"

Одной "Чёрной вдовой" Disney и Marvel, однако, не ограничились, выпустив общий тизер для трёх своих многосерийных проектов, разработанных для свежезапущенного сервиса Disney+. Точная дата их появления в эфире пока неизвестна.





"Человек-невидимка"

Оригинальное прочтение классического романа Герберта Уэллса получило свежий тизер. В главной роли, напомним, Элизабет Мосс, имейте в виду. Русскоязычный трейлер - здесь. В кино - с 26 марта.





"Охотники"

Спродюсированный Джорданом Пилом ("Прочь", "Мы", "Сумеречная зона") сериал, "основанный на реальных событиях", где герой Аля Пачино охотится на беглых нацистов, увидит свет 21 февраля. Только что вышел свеженький тизер-трейлер. А про полноценный трейлер мы писали тут.





"Влипнувшие"

Сериал Flipped, не имеющий у нас пока официального перевода, обещает быть любопытной чёрной комедией о неудачливой семейной паре, обнаружившей за стенкой огромную сумму денег. Но везение, конечно, быстро заканчивается. В актёрском составе обращает на себя внимание, в частности, Энди Гарсиа. Премьера - в апреле.





"Беглец"

Почти как в новом фильме Клинта Иствуда, человек несправедливо обвиняется в терроризме. Только, в отличие от Ричарда Джуэлла, он просто оказался не в том месте не в то время - и поэтому просто бежит. Сериал выйдет в апреле.





"Губка Боб в бегах"

Ещё один беглец - один из популярнейших героев канала Nickelodeon Губка Боб Квадратные Штаны - получит полнометражный трёхмерный мультфильм, который выйдет на наши экраны 28 мая.





"Миньоны: Грювитация"

Жёлтые чудики появятся на российских больших экранах 2 июля. Пока вашему вниманию предлагается 30-секундный тизер.





"Соник в кино"

Бедный ёжик из старинных компьютерных игр, которому потребовались серьёзные косметические улучшения после ярости фанатов, теперь выглядит сносно. Подтверждение - в минутном тизере. Где его, впрочем, можно наблюдать всего несколько секунд. Предыдущий трейлер - здесь. Премьера - 20 февраля.