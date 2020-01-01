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Вышел русский трейлер продолжения "Тихого места" с Эмили Блант

Новости
    01.01.2020, 20:57
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ Paramount Pictures Россия Фото: youtube.com/ Paramount Pictures Россия
Фото: youtube.com/ Paramount Pictures Россия

На YouTube-канале "Paramount Pictures Россия" вышел дублированный трейлер фильма "Тихое место 2".

Фото: youtube.com/ Megogo Distribution
Вышел трейлер фильма о Михаиле Калашникове

В начале видео показан первый день вторжения монстров, приведший в итоге почти к полному истреблению человечества.

В продолжении ролика события разворачиваются вскоре после финала первой части - Эвелин Эбботт (Эмили Блант) вместе со своими детьми (Милли Симмондс и Ноа Джуп) покидают обжитое ранчо и встречаются с другими выжившими (Киллиан Мерфи и Джимон Хонсу).

Режиссер и автор сценария по-прежнему Джон Красински - экранный и настоящий муж Эмили Блант.

Премьера в России назначена на 19 марта.

Наша рецензия на первую часть - здесь.

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