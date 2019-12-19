Продолжение "Тихого места" с Эмили Блант получило первый тизер

На YouTube-канале Paramount Pictures вышел первый тизер фильма "Тихое место 2".

События картины разворачиваются вскоре после финала первой части - Эвелин Эбботт (Эмили Блант) вместе со своими детьми (Милли Симмондс и Ноа Джуп) продолжают борьбу за выживание в условиях полной тишины в постапокалиптическом мире, где большая часть человечества была уничтожена монстрами. Эти чудовища ориентируются по звуку, поэтому малейший шорох может сулить смерть.

Как сообщается в описании к ролику, после вынужденного бегства с обжитого ранчо главным героям предстоит столкнуться с опасностями внешнего мира, где ужасные существа перестанут быть их единственной проблемой.

Актерский ансамбль сиквела пополнили Киллиан Мерфи ("Острые козырьки", "Дюнкерк") и Джимон Хонсу ("Шазам!", "Стражи Галактики"), но кого они сыграли пока неизвестно

Режиссер и автор сценария - экранный и настоящий муж Эмили Блант - Джон Красински (сериалы "Джек Райан", "Офис").

Полноценный трейлер ожидается ближе к Новому году.

Российская премьера назначена на 19 марта 2020 года.

Наша рецензия на первую часть - здесь.