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Вышел новый трейлер "Черной вдовы" со Скарлетт Йоханссон

Новости
    14.01.2020, 15:10
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

На YouTube опубликован новый трейлер "сольника" "Черной вдовы" со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Который выглядит именно так, как и положено трейлеру картины, предназначенной для спинного мозга, - все во всех стреляют, все со всеми дерутся, все взрывается и куда-то деловито красиво летит. Потому что работа такая.

Фото: kinopoisk.ru
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Помимо Йоханссон на экране - Флоренс Пью ("Маленькая барабанщица", "Король вне закона", "Солнцестояние") - Елена Белова, еще одна Вдова, согласно мифологии оригинального комикса; Рэйчел Вайс ("Константин: Повелитель тьмы", "Мумия") - Мелина "Железная Дева" Востокофф; Дэвид "Очень странные дела" Харбор - в образе Алексея "Красного Стража" Шостакова; О. Т. Фагбенли ("Рассказ служанки", "Доктор Кто", "Смерть в раю"); Уильям Хёрт ("Поцелуй женщины-паука", "Голиаф"), "Ник Фьюри" Сэмюэл Джексон и, предположительно, Роберт Дауни-младший в роли Тони Старка.

Режиссер - Кейт Шортланд ("Берлинский синдром", "Мамаша").

Российская премьера - 30 апреля.

Первый трейлер смотрите здесь.

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