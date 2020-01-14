Вышел новый трейлер "Черной вдовы" со Скарлетт Йоханссон

На YouTube опубликован новый трейлер "сольника" "Черной вдовы" со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Который выглядит именно так, как и положено трейлеру картины, предназначенной для спинного мозга, - все во всех стреляют, все со всеми дерутся, все взрывается и куда-то деловито красиво летит. Потому что работа такая.

Помимо Йоханссон на экране - Флоренс Пью ("Маленькая барабанщица", "Король вне закона", "Солнцестояние") - Елена Белова, еще одна Вдова, согласно мифологии оригинального комикса; Рэйчел Вайс ("Константин: Повелитель тьмы", "Мумия") - Мелина "Железная Дева" Востокофф; Дэвид "Очень странные дела" Харбор - в образе Алексея "Красного Стража" Шостакова; О. Т. Фагбенли ("Рассказ служанки", "Доктор Кто", "Смерть в раю"); Уильям Хёрт ("Поцелуй женщины-паука", "Голиаф"), "Ник Фьюри" Сэмюэл Джексон и, предположительно, Роберт Дауни-младший в роли Тони Старка.

Режиссер - Кейт Шортланд ("Берлинский синдром", "Мамаша").

Российская премьера - 30 апреля.

Первый трейлер смотрите здесь.