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Сериал "Рассказ служанки" продлен на четвертый сезон

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    27.07.2019, 19:44
Текст:   Козьма Лоханкин

Сервис Hulu продолжит истязать фертильных женщин в своей многосерийной антиутопии "Рассказ служанки" с Элизабет Мосс в главной роли. Шоу только что было продлено на четвёртый сезон, сообщает Variety.

Первый сезон, основанный на книге канадской писательницы Маргарет Этвуд, стал сенсацией, собрав массу наград.

Во втором книжный сюжет исчерпался (правда, Этвуд засела писать продолжение), и оценки сериала стали куда более сдержанными. Несмотря на это, третий сезон был запущен - он выходит сейчас (последний эпизод выйдет 14 августа).

Ранее продюсер Уоррен Литтфилд говорил в интервью "Кинократии", что у сериала запланированы ещё несколько сезонов - и, похоже, не обманул.

Фото: twitter.com/ Variety
Авторы "Игры престолов" Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс покидают HBO

Наша рецензия на первый сезон - здесь.

Обзоры второго сезона - здесь и здесь.

Наш рассказ о старте третьего сезона - здесь.

Недавно, напомним, появилась долгожданная информация о четвёртом сезоне другого проекта Литтлфилда - великолепного сериала "Фарго".

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