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Стали известны сюжет и актерский состав четвертого сезона "Фарго"

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    19.07.2019, 14:31
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Mark Violi Фото: youtube.com/ Mark Violi
Фото: youtube.com/ Mark Violi

Обнародован финальный каст четвертого сезона криминальной антологии "Фарго", без преувеличений - лучшего, наряду с первым "Настоящим детективом", что случалось с телевидением за последние годы. 

Список актеров, задействованных в сезоне, приводит со ссылкой на канал FX портал ScreenRant, и он следующий:

Крис Рок, Джек Хьюстон ("Подпольная империя", "Мистер Мерседес"), Джейсон Шварцман ("Королевство полной луны", "Отель "Гранд Будапешт"), лауреат "Золотого глобуса" Бен Уишоу ("Парфюмер", "Мэри Поппинс возвращается"), Джесси Бакли ("Табу", Людмила Игнатенко из "Чернобыля"), Сальваторе Эспозито (Дженни из "Гоморры"), Джереми Харрис ("Легион", "Отжиг"), Гаэтано Бруно ("Горбачев"), Франческо Аквароли ("Догмэн", "Субура").

Фото: youtube.com/ HBO
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Шоураннер (сценарист, режиссер, исполнительный продюсер) - по-прежнему Ной Хоули, и это более чем обнадеживает. Сопродюсеры - Джоэл и Итан Коэны, авторы оригинального фильма.

Действие нового сезона развернется в 1950 году в Канзас-Сити, где сталкивались банды итальянцев и афроамериканцев. Лидерам ОПГ в какой-то момент удалось достигнуть перемирия, в знак чего главы преступных кланов обменялись младшими сыновьями.

При этом, согласно наблюдениям издания, в четвертом сезоне состоятся пересечения с некоторыми моментами из предыдущих частей антологии.  

Съёмки стартуют в Чикаго осенью, премьера анонсирована на 2020 год.

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