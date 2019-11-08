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Сериал на выходные: "Сумеречная зона" Джордана Пила

Журнал
    08.11.2019, 19:43
Текст:   Шамиль Керашев
Давным-давно в далёком-далёком прошлом западного кинематографа красивое английское слово Twilight ассоциировалось вовсе не с деревянной физиономией Роберта Паттинсона. И не имело никакого отношения к подростковому романтическому вампиризму.
Фото: youtube.com/ CBS All Access Фото: youtube.com/ CBS All Access
Фото: youtube.com/ CBS All Access

Речь о легендарной "Сумеречной зоне" Рода Серлинга - многосерийной антологии, рождённой в пятидесятнической Америке со всеми её страхами "внешней угрозы", звёздно-полосатыми комплексами и капиталистическими переживаниями. Она задала моду на неожиданные концовки вкупе с парадоксальными твистами, в значительной степени сформировала эзопов язык телевизионной сатиры - и уж точно повлияла на неисчислимое множество современных авторов.

Фото: kinopoisk.ru
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Включая Джордана Пила ("Прочь", "Мы"), который реализовал перезапуск классики для CBS. Будучи, если задуматься, чуть ли не самым очевидным идеологическим наследником создателя оригинального шоу. То есть - сценаристом, с одной стороны, не чуждым (мягко сказано) злободневному социальному дидактизму на грани сердитого левачества, и с другой - достаточно остроумным для того, чтобы ловко сочинять захватывающие истории. Преимущественно о том, как мистика внезапно вторгается в серую провинциальную повседневность, грубо обнажая травмы. Общественные - либо персональные.

Первым посвящён, к примеру, эпизод "Перемотка" - и по нему, в принципе, сразу ясно, чего хотели от проекта в смысле целей и средств. Центральное место отведено волшебной видеокамере, позволяющей семье темнокожих оборачивать время вспять - во спасение от злобного, по-командорски приставучего белого полисмена, однако лобовой антирасистский пафос оказывается уравновешен отличным чёрным юмором, драйвовой постановкой и самоиронией. Равно как новелла "Не все мужчины" - формально выстроенная вокруг монструозной MeeToo-повестки - вдруг оборачивается угарным кровавым троллингом, и всё это отлично работает.

Фото: kinopoisk.ru
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Личные язвы препарируют примерно по такой же схеме "сдержек и противовесов" - на тонкой линии между отсутствием оригинальности и фактором Пила, мастерски составляющего эффектные пазлы как раз-таки из штампов. Яркий образец - серия про стендап-комика, буквально уничтожающего людей своими шутками в погоне за славой, - что в итоге приводит его к финалу на манер Джека Торранса, с уместным и очень стильным реверансом кубриковскому "Сиянию". Или переработка миниатюры Серлинга про самолёт и гремлина за иллюминатором: на сей раз собственно гремлина нет, зато есть параноидальный журналист, опасные русские и зловещий аудио-подкаст на странном плеере.

Пошло? Разумеется, да. Но здесь налицо тщательно дозированная нарочитость. Ведь куда, извольте сказать, всем нам деваться, если таков новейший поп-фикшн? Фобии заокеанского миллениала абсурдны, навязчивы, "прогрессивны"... И вместе с тем до смешного предсказуемы, на чём шоураннер играет с видимым издевательским удовольствием - скорее имитируя и передразнивая пресловутую "таинственность" за счёт обилия мелких деталей (типа своих любимых подземелий) и диковинных винтажных аллюзий, нежели подразумевая её всерьёз.

Фото: kinopoisk.ru
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Более того, лучшими вышли именно те моменты, где он бесстыдно жонглирует вульгарнейшими жанровыми клише в банальном контексте, а потом одним размашистым жестом выворачивает их наизнанку. Спектр при этом широк - от нелепого шпиономанского нуара ("Странник") и закосов под Эдгара Аллана По ("Синий скорпион") до герметичного космотриллера ("Шесть степеней свободы") и напичканного весёлыми метапрозаическими штучками финала ("Силуэт"). В то время как явно слабым получился лишь один выпуск (из целого десятка) - "Вундеркинд", очередная несмешная пародия на Дональда Трампа, теперь в трактовке юной звезды Джейкоба Трамбле.

Сам Джейкоб Трамбле, впрочем, молодец - да и в целом со звёздами полный порядок: их собралось предостаточно, пусть и без фигур особо крупного калибра; причём вдохновенная игра отдельно взятых - будь то Адам Скотт, Таисса Фармига или Трэйси Морган - заслуживает уважительных эпитетов. Бонусом же, подражая великому застрельщику "Зоны", в кадр захаживает флегматичный джентльмен-резонёр - лично Джордан Пил. Он метафорически анонсирует идею каждой серии на старте, а под занавес возвращается с доходчивым "чтением морали".

Фото: kinopoisk.ru
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И тут, пожалуй, стоит наконец сделать важную оговорку. Нынешняя Twilight Zone иронично подражает не только жутковато-забавным интонациям исходника - с поправкой на мощь современного телеформата и красоту обёртки, но и его фирменной, весьма старомодной нарративной схеме. Экстравагантные сюжеты-перевёртыши в действительности запросто поддаются расшифровке и не дают диванным интеллектуалам пространства для "сложных трактовок". Поскольку все подвохи в них, по сути, фейковые, а выводы чётко сформулированы и проговорены вслух.

Что - судя по множеству негативных отзывов - оставило разочарованными нигилистичных фанатов окончательно выдохшегося "Чёрного зеркала". Им, дескать, подсунули "какое-то наивное старьё" - хотя хитрец Пил, похоже, вполне сознательно провоцировал такую реакцию, предлагая отвлечься от кристализованного "вот этого всего" в пользу тёплой ламповой, уютной нравоучительной фантастики, лишь замаскированной под "вот это всё". И потому-то - старомодно обаятельной.

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