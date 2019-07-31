За что Квентина Тарантино обвинили в сексизме и расизме

Ревнители толерантности, пристально следящие за сферой культуры, ни секунды не спят. Вслед за искромётной статьей в The Washington Post, "изобличающей" мультик "Король Лев" и его "фашистскую сущность", стали появляться материалы, направленные против Квентина Тарантино.

На этот раз атака была проведена по обе стороны Атлантики. В леволиберальной британской газете The Guardian вышла небольшая, но весьма характерная публикация Роя Чако. Озаглавлена она, как и текст его коллеги из The Washington Post Дэна Хасслера-Фроста, строго и категорично: "Делу конец: настала пора покончить с Квентином Тарантино".

Занятно, что автор статьи явно не успел посмотреть "Однажды… в Голливуде", что следует из повода, которым он воспользовался для критики режиссёра. Дело в том, что Чако, решив вывести на чистую воду сексиста Тарантино, исходит из того, что в центре сюжета его нового фильма находится история кровавого убийства актрисы Шэрон Тейт членами секты Чарльза Мэнсона в 1969 году. Из чего, по мнению Роя, следует очевидный вывод: Квентин упивается насилием над женщинами. Хотя всем, кто уже успел увидеть картину, это умозаключение покажется более чем сомнительным. Да и тем, кто не видел, но не впал в параноидальное стремление везде искать и находить дискриминацию по отношению к кому-либо, - тоже.

Далее Чако быстро переключается на более ранние "свидетельства" проявлений Тарантино своего дремучего мужского шовинизма: в титрах его дебютной ленты "Бешеные псы" (1992) прекрасный пол представлен только такими персонажами, как "Убитая женщина" и "Шокированная женщина". А в дилогии "Убить Билла" (2003-2004) и "Омерзительной восьмёрке" (2015) зритель, мол, только и видит, как бьют героинь Умы Турман и Дженнифер Джейсон Ли соответственно. Разве вам нужны ещё как-то доказательства?

Если всё-таки да, то Рой их любезно приводит: один из героев "Однажды… в Голливуде" (третьестепенный, отметим со своей стороны) - Роман Полански, замешанный в одном из самых первых громких киношных секс-скандалов. А Тарантино к тому же имел неосторожность позволить себе лишённые прямого осуждения высказывания на этот счёт.

Странно, что Чако ни разу не упоминает в своём "расследовании" связь Тарантино с печально известным продюсером Харви Вайнштейном. Хотя и вряд ли из-за того, что от своего бывшего друга Квентин спешно открестился, когда всё началось, и свой новый фильм снимал уже без участия Харви. Тем более что это упущение вскоре компенсировала Сара Стюарт, автор(ка) New York Post в своём материале с не менее говорящим заголовком, как будто вдохновлённым сталинской пропагандой тридцатых годов: "Эксплуататорству Квентина Тарантино больше нет места в Голливуде".

С комсомольским задором Сара тут же припоминает проклятому эксплуататору сотрудничество с Вайнштейном (больше ведь с Харви никто не работал, да?): "Чего и ожидать от дружка такого человека!". Деликатно, конечно, умалчивая о реакции Квентина на "вайнштейнгейт".

В отличие от британского единомышленника, Стюарт, очевидно, фильм таки посмотрела. И описывает его таким образом: "Однажды… в Голливуде" - признание в любви былым временам киноиндустрии, если точнее - концу шестидесятых. Мужчины были мужчинами, актрисы - "старлетками", а словам "Я тоже" (Me too) только предстояло стать хэштегом". Страсти какие, подлинное средневековье!

Так как Сара девятую картину объекта своей критики и лютой ненависти всё же успела увидеть, её претензия сформулирована несколько иначе: у Марго Робби - "почти бессловесная роль". Чудо-женщина, где ты? "Рассказ служанки" стал реальностью!

На этом различия между содержанием двух текстов, демонстрирующих дьявольскую сущность и неизлечимую мизогинию Тарантино, исчерпываются: далее вновь - Вайнштейн, Вайнштейн, Полански, Вайнштейн, побитая и придушенная Ума Турман.

Занятно, что "Доказательство смерти" (2007), в котором группа девиц мстит маньяку-женоненавистнику, ни в той, ни в другой колонке не упоминается ни разу. Совсем уж в эту зловещую картину не укладывается потому что.

А недавно подоспело ещё одно обвинение в адрес знаменитого режиссёра. На этот раз - не поверите - в расизме. Речь идёт, подчеркнём, об авторе "Омерзительной восьмёрки", той самой, где представитель армии Конфедерации Сэмюэлю Джексону… ну, вы помните.

Так вот, по мнению Эмери Ли, дочери Брюса Ли, её отец в "Однажды… в Голливуде" был изображён некорректно. И эту обиду за знаменитого предка вполне можно понять: Ли в фильме действительно довольно комичен (хотя, говорят, его характер и правда был крайне непростым). Только вот оскорбление, считает Эмери, обладает не столько личным, сколько политическим подтекстом, а образ Брюса в картине - расистским душком: "Не нужно было обращаться с ним так, как это делал "белый Голливуд", когда отец был жив", - говорит.

Страшно себе представить, каких ещё ужасающих качеств сексист и расист Квентин Тарантино нахватается в нетолератной Москве, куда он прибудет на премьеру своего исключительно непрогрессивного фильма.