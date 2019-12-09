Вышел первый трейлер новой "Чудо-Женщины" с Галь Гадот

На YouTube-канале Warner Brothers Russia опубликован первый официальный дублированный трейлер фильма "Чудо-Женщина 1984".

События очередной экранизации комиксов о приключениях Дианы Принс разворачиваются в ярком антураже 80-х - соответственно, задолго до встречи амазонки с Бэтменом, Суперменом и остальными членами Лиги Справедливости.

Главными противниками принцессы с острова Темискира в сиквеле будут злой гений и бизнесмен Макс Лорд (Педро Паскаль) и Гепарда (Кристен Уиг).

Помимо Галь Гадот - исполнительницы главной роли - в киновселенную DC чудесным образом возвращается Стив Тревор, сыгранный Крисом Пайном. Учитывая финал первой части, подобный камбэк уже заранее делает ленту печально похожей на "Терминатор: Темные судьбы".

В режиссерском кресле - Пэтти Дженкинс, она же снимала оригинальную картину 2017 года.

Российская премьера назначена на 4 июня 2020 года.