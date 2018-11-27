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Вышел трейлер сериала "Я - ночь" с Крисом Пайном

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    27.11.2018, 10:39
Текст:   Генри Достоевский
Фото: youtube.com/ TNT Фото: youtube.com/ TNT
Фото: youtube.com/ TNT

Инцестуальное прошлое, громкое убийство и Крис Пайн с бисквитами - в новом трейлере ретронуарного сериала "Я - ночь".

Фото: youtube.com
Трейлер ремейка "Короля Льва" установил рекорд

В центре истории по реальным событиям от режиссера Пэтти Дженкинс, которая продолжает трудиться над сиквелом "Чудо-женщины", окажется история Фауны Ходел, по воле обстоятельств ставшей приемной дочерью в семье афроамериканцев.

Когда она начинает собственное расследование, чтобы выяснить больше о своем туманном прошлом, выходит на след известного гинеколога Джорджа Ходела, своего родственника, который подозревался в убийстве знаменитой актрисы Элизабет Шорт по делу "Черного георгина".

Крис Пайн сыграет журналиста, который решает помочь девушке в этом расследовании.

Ранее история Фауны Ходел вдохновила режиссера Ивана Пассера на создание ленты Pretty Hattie's Baby, которая так и не была выпущена. По одной из версий, срыв релиза картины был делом рук самого доктора Ходела.

Также свою версию представил знаменитый режиссер Брайан Де Пальма, однако критики, похвалив визуальную часть, весьма негативно отозвались о слегка карикатурном сценарии.

Премьера шестисерийного проекта состоится 28 января 2019 года.

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