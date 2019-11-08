Вышел трейлер "Человека-невидимки" с Элизабет Мосс в главной роли

На YouTube-канале Universal Pictures Russia (18+) опубликован до странного спойлерный первый локализованный трейлер нового прочтения классического романа Герберта Уэллса "Человек-невидимка".

На этот раз события показаны глазами жены Гриффина, жертвы ученого, который оказался социопатом, помешанным на контроле.

Ранее сообщалось, что главную роль в ремейке сыграет Джонни Депп. Но позже создатели приняли решение перекроить концепт и вывести на первый план женщину.

По сюжету ленты герой инсценирует самоубийство, с успехом финализировав эксперимент по приданию себе удобной невидимости, и начинает планомерно доводить до психбольницы собственную "вдову". И также вполне успешно.

Режиссер - и сценарист Ли Уиннелл (серии "Пила" и "Астрал").

В ролях: звезда "Рассказа служанки" и "Безумцев" Элизабет Мосс, Оливер Джексон-Коэн ("Призраки дома на холме"), Элдис Ходж ("Город на холме"), Сторм Рейд ("Излом времени"), Харриет Дайер ("Смертоносная земля"), Бенедикт Харди ("Некромант"), Амали Голден ("Тор: Рагнарёк").

В кино - с 26 марта.