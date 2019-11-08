Новости

Вышел русский трейлер нового мультфильма Pixar "Душа" 11:52
Умер автор песен Кобзона и Лещенко Юрий Маркелов 11:36
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось ее фото с мужем 07.11.2019
В 37 лет умерла вокалистка группы White Ring Кендра Малия 07.11.2019
Вышел первый трейлер нового сериала М. Найта Шьямалана 07.11.2019

Вышел трейлер "Человека-невидимки" с Элизабет Мосс в главной роли

Новости
    08.11.2019, 11:28
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Universal Pictures Russia Фото: youtube.com/ Universal Pictures Russia
Фото: youtube.com/ Universal Pictures Russia

На YouTube-канале Universal Pictures Russia (18+) опубликован до странного спойлерный первый локализованный трейлер нового прочтения классического романа Герберта Уэллса "Человек-невидимка".

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер экранизации "Цвета из иных миров" Лавкрафта

На этот раз события показаны глазами жены Гриффина, жертвы ученого, который оказался социопатом, помешанным на контроле.

Ранее сообщалось, что главную роль в ремейке сыграет Джонни Депп. Но позже создатели приняли решение перекроить концепт и вывести на первый план женщину.

По сюжету ленты герой инсценирует самоубийство, с успехом финализировав эксперимент по приданию себе удобной невидимости, и начинает планомерно доводить до психбольницы собственную "вдову". И также вполне успешно.

Режиссер - и сценарист Ли Уиннелл (серии "Пила" и "Астрал").

В ролях: звезда "Рассказа служанки" и "Безумцев" Элизабет Мосс, Оливер Джексон-Коэн ("Призраки дома на холме"), Элдис Ходж ("Город на холме"), Сторм Рейд ("Излом времени"), Харриет Дайер ("Смертоносная земля"), Бенедикт Харди ("Некромант"), Амали Голден ("Тор: Рагнарёк").

В кино - с 26 марта.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Умер актер "Стартрека" и "Коломбо" Уильям Уинтерсоул 07.11.2019
Названа причина смерти актрисы Джессики Джеймс 07.11.2019
Вышел трейлер экранизации "Цвета из иных миров" Лавкрафта 07.11.2019
Джоли снялась обнаженной 07.11.2019
⧣ Голливуд
Фото: kinopoisk.ru
Тарантино рассказал о дальнейшей судьбе героя Ди Каприо 06.11.2019
Режиссер Тодд Филлипс раскрыл одну из самых главных загадок "Джокера" 06.11.2019
Анджелина Джоли не хочет жить в США 06.11.2019
⧣ трейлер
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер "Двух пап" с Энтони Хопкинсом 06.11.2019
Канал HBO анонсировал все свои премьеры одним трейлером 06.11.2019
Вышел трейлер фильма с Сэмюэлом Джексоном о сегрегации в США 06.11.2019
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
Колин Фаррелл и Энди Серкис могут пополнить каст нового "Бэтмена" 06.11.2019
Мартин Скорсезе подробно объяснил, за что не любит кинокомиксы 05.11.2019
Мартин Скорсезе рассказал, почему отказался снимать "Джокера" 05.11.2019