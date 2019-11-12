Вышел трейлер спасенного фанатами фильма про ежика Соника

На YouTube-канале студии Paramount Pictures обнародован новый официальный трейлер фильма о похождениях гиперскоростного синего, но при этом антропоморфного ежа Соника.

Примечательный тем, что протагониста пришлось полностью "перерисовать" после того, как поклонники в ярости растоптали первую представленную версию героя.

В чем их, кстати, было бы форменным безумием упрекать - предыдущий Соник явился прямиком из пантеона пугающих хоррор-существ, похоже.

Новая же версия - она на самом деле старая, то есть приближенная к игровому первоисточнику.

Режиссер - дебютант большого кино Джефф Фаулер, в 2004-м сделавший знаменитую короткометражку Gopher Broke.

Ежа озвучил в оригинале Бен Шварц. Его экранного компаньона сыграл Джеймс Марсден ("Мир Дикого Запада"). Плюс важное место в истории занял Джим Керри, который несказанно хорош и усат.

Российская премьера картины "Соник в кино" (Sonic the Hedgehog) - 20 февраля.