Вышел русский трейлер продолжения "Топ Ган" с Томом Крузом

Небо, самолет и немного, для галочки, - девушки: Paramount Pictures Россия представила на своем YouTube-канале второй трейлер художественного фильма "Топ Ган: Мэверик", продолжения легендарного "Лучшего стрелка" 86-го. Зрительная услада для любителей компьютерных авиасимуляторов.

"Какая же потрясающая атмосфера свободы, полета, вдохновения небесами... Музыка подобрана просто идеально... Очень обаятельный трейлер...", "Том Круз как всегда идеален. Уверен, нас ждет идеальный шедевральный боевик с элементами драмы. Этот фильм не должен нас разочаровать", - дружелюбно высказываются в комментариях пользователи.

"Пит "Мэверик" Митчелл (Том Круз вернулся к роли) более тридцати лет остается одним из лучших пилотов ВМФ: бесстрашный летчик-испытатель, он расширяет границы возможного и старательно избегает повышения в звании, которое заставило бы его приземлиться навсегда", - изложен зачин. И далее: "Приступив к подготовке отряда выпускников Топ Ган для специальной миссии, подобной которой никогда не было, Мэверик встречает лейтенанта Брэдли Брэдшо, сына своего покойного друга и напарника Ника "Гуся" Брэдшо…".

В ролях: Джон Хэмм ("Безумцы", "Благие знамения"), Дженнифер Коннелли ("Реквием по мечте"), Вэл Килмер ("Схватка", "Дорз"), Эд Харрис ("Мир Дикого Запада", "Игры разума"). Майлс Теллер ("Одержимость", "Слишком стар, чтобы умереть молодым") сыграл Брэдли.

Режиссер - Джозеф Косински ("Обливион", "Трон: Наследие"").

Российский прокат - с 16 июля 2020 года.

Оригинальный трейлер, без дубляжа - здесь.