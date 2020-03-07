Кравцов рассказал, может ли школа заставлять учеников мыть полы в классе

В нацпроекте "Образование" должен появиться еще один федеральный проект - "Патриотическое воспитание". О том, какие ценности школа может сформировать у ребенка, на встрече с журналистами рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

По его словам, школьники должны знать историю своей страны, любить и уважать родителей, уметь трудиться, понимать важность получения знаний, бережно относиться к природе.

Ну и, конечно, знать людей, которые делают Россию великой. Это могут быть - участники Великой Отечественной войны, герои эпохи покорения космоса, а, могут - простые ребята - такие же школьники, которые совершили мужественный поступок или спасли чью-то жизнь.

"Нужно постараться выстроить единую систему воспитания в школах, - рассказал Сергей Кравцов. - Как показывают лучшие практики, при желании и профессиональном подходе у школы все для это есть. Есть классные руководители, с которыми мы будем работать, есть замдиректора по воспитательной работе, есть специалисты дополнительного образования: кружки и секции тоже влияют на процесс воспитания".

Что еще, по мнению Сергея Кравцова может "работать" на формирование ценностных ориентиров школьников? Самые разнообразные "культурные" активности (о чем уже есть договоренность с Минкультуры), развитие массового спорта. Министерство также планирует подключить к этой работе существующие сегодня системные детско-юношеские организации: Юнармию, Российское движение школьников и т.п. И, что самое интересное - начинать работать с лидерами мнения - тем, к кому прислушиваются школьники. Например, с теми же блогерами, которых смотрят миллионы детей по всей стране.

На встрече министра с журналистами также прозвучал вопрос: должен ли ребенок в школе трудиться, мыть полы, убирать классы или ходить на субботники? Сергей Кравцов ответил так:

"С одной стороны, здесь не нужны перегибы. С другой, выпускник школы должен суметь и пол вымыть, и еду приготовить, и постирать. Потому что жизнь очень многообразна. К примеру, в лучших школах мира - в Сингапуре, Англии, Франции - труд входит в обязательную программу. Это может быть, к примеру, практика в Макдональдсе, или работа волонтером в Африке".

Кстати

Как рассказал Сергей Кравцов, в Министерстве просвещения сейчас реализуется проект "Школа равных возможностей" - он нацелен на помощь ребятам с трудностями в обучении. У ведомства есть полная статистика о том, какие результаты показывает каждая школа во всех регионах: по ЕГЭ, ОГЭ, ВПР (Всероссийским проверочным работам). Исходя из этих данных, все школы России условно разделены на три зоны по качеству образования: красная, желтая и зеленая. Основная работа - помощь в переобучении учителей, новые методические разработки - будет вестись именно со школами из "красной зоны". Какая конкретно школа в какой зоне оказалась? Информацию пытаются не особенно афишировать, но для специалистов это не секрет. "Каждый ребенок в России, где бы он не жил, имеет право и должен получать качественное образование", - резюмировал министр.