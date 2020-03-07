Медики рассказали о безопасном для сердца количестве яиц в день

Медики из Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета подвели итоги одного из самых масштабных исследований, в рамках которого за диетой добровольцев наблюдали в течение 34 лет.

Специалисты проанализировали данные более 200 тысяч людей, у которых на начальном этапе работы не было серьезных хронических заболеваний. Целью ученых было выяснить, как влияет присутствие яиц в рационе на риск развития заболеваний сердца.

- Употребление одного яйца в день не связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Более того, вы можете съесть на завтрак и два яйца, но не чаще двух-трех раз в неделю, - отметил заведующий кафедры питания в Школе общественного здравоохранения имени Чана Гарвардского университета доктор Фрэнк Ху.

Кроме того, работа показала, что замена красного мяса и обработанных продуктов на яйца также была связана с более низким риском сердечных недугов, пояснила старший научный сотрудник Лаборатории сердечно-сосудистого питания в Университете Тафтса Алиса Лихтенштейн.

Однако специалисты посоветовали людям с сахарным диабетом реже есть яйца, так как у них зафиксировали повышенный риск развития болезней сердца в связи с употреблением продукта.