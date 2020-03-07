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07.03.2020 15:38
Рубрика: Власть

МИД РФ об учениях: НАТО собирает у российской границы ударный кулак

Текст: Александр Саможнев
Под предлогом обязательств в рамках североатлантического блока, CША систематически наращивают группировку своих вооруженных сил в Восточной Европе в непосредственной близости от границ России и регулярно увеличивают финансирование военных программ. В НАТО и в Вашингтоне не скрывают, что "потенциальным противником" в рамках учений Defender Europe-2020 является Россия, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

По оценкам дипломата, прямым подтверждением этого тезиса стало заявление главы минобороны США Марка Эспера, утверждавшего, что целью маневров является желание послать некий сигнал России и заставить ее изменить "плохое поведение". Однако совершенно ясно, что Москва никому не угрожает, а именно НАТО собирает ударный кулак у российской границы.

Иностранные военные будут участвовать в учениях на Украине в 2020 году

При этом отмечалось, что маневры, намеченные на апрель-май 2020 года, станут крупнейшими с окончания "холодной войны". В них для отработки боевых действий наряду с европейскими натовцами, участвуют более 20 тысяч американских военнослужащих и десятки тысяч единиц военной техники.

Захарова также указала, что решение провести широкомасштабные маневры совпадает по времени с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Она была развязана как раз под предлогом несостоятельных обвинений в адрес СССР. Сегодня похожие тезисы используют в Вашингтоне, стараясь оказать давление на Россию.

"Разумеется, агрессивные намерения США и НАТО учтем в собственном военном строительстве. Рекомендуем натовцам задуматься о последствиях их агрессивных действий, лишь усиливающих международную напряженность", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

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