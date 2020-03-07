МИД РФ об учениях: НАТО собирает у российской границы ударный кулак

Под предлогом обязательств в рамках североатлантического блока, CША систематически наращивают группировку своих вооруженных сил в Восточной Европе в непосредственной близости от границ России и регулярно увеличивают финансирование военных программ. В НАТО и в Вашингтоне не скрывают, что "потенциальным противником" в рамках учений Defender Europe-2020 является Россия, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

По оценкам дипломата, прямым подтверждением этого тезиса стало заявление главы минобороны США Марка Эспера, утверждавшего, что целью маневров является желание послать некий сигнал России и заставить ее изменить "плохое поведение". Однако совершенно ясно, что Москва никому не угрожает, а именно НАТО собирает ударный кулак у российской границы.

При этом отмечалось, что маневры, намеченные на апрель-май 2020 года, станут крупнейшими с окончания "холодной войны". В них для отработки боевых действий наряду с европейскими натовцами, участвуют более 20 тысяч американских военнослужащих и десятки тысяч единиц военной техники.

Захарова также указала, что решение провести широкомасштабные маневры совпадает по времени с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Она была развязана как раз под предлогом несостоятельных обвинений в адрес СССР. Сегодня похожие тезисы используют в Вашингтоне, стараясь оказать давление на Россию.

"Разумеется, агрессивные намерения США и НАТО учтем в собственном военном строительстве. Рекомендуем натовцам задуматься о последствиях их агрессивных действий, лишь усиливающих международную напряженность", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.