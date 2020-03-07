МИД РФ об учениях: НАТО собирает у российской границы ударный кулак

По оценкам дипломата, прямым подтверждением этого тезиса стало заявление главы минобороны США Марка Эспера, утверждавшего, что целью маневров является желание послать некий сигнал России и заставить ее изменить "плохое поведение". Однако совершенно ясно, что Москва никому не угрожает, а именно НАТО собирает ударный кулак у российской границы.
При этом отмечалось, что маневры, намеченные на апрель-май 2020 года, станут крупнейшими с окончания "холодной войны". В них для отработки боевых действий наряду с европейскими натовцами, участвуют более 20 тысяч американских военнослужащих и десятки тысяч единиц военной техники.
Захарова также указала, что решение провести широкомасштабные маневры совпадает по времени с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Она была развязана как раз под предлогом несостоятельных обвинений в адрес СССР. Сегодня похожие тезисы используют в Вашингтоне, стараясь оказать давление на Россию.
"Разумеется, агрессивные намерения США и НАТО учтем в собственном военном строительстве. Рекомендуем натовцам задуматься о последствиях их агрессивных действий, лишь усиливающих международную напряженность", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.