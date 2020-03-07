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Рубрика: Общество

Минобороны открыло раздел о женах полководцев Великой Отечественной войны

Текст: Юрий Гаврилов
Необычный исторический фотодокументальный раздел "Хранившие семейное тепло" накануне 8 Марта появился на сайте Минобороны РФ. Он посвящен женам известных советских полководцев Великой Отечественной войны.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Фотоснимки из семейных архивов, большинство из которых публикуются в открытом доступе впервые, рассказывают о том, какими они были - любимые супруги любимых страной генералов и маршалов. Вот они на отдыхе, в кругу родных и близких, кружащиеся в танце и прогуливающиеся в парке - старые фото запечатлели самые разные мгновения из жизни знаменитых пар.
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Вместе со снимками в проекте представлены воспоминания женщин о своих супругах и суровых фронтовых годах. К примеру, вот как Елизавета Павловна, жена командарма генерал-майора Л. Сандалова, вспоминала о первых минутах войны: "В 4 часа утра раздался страшный грохот, окна распахнулись. Женщины, схватив детей в охапку, в чем были, бросились в подвал. Новый взрыв. Бомба разорвалась у самого подъезда, в подвал ворвались дым и пламя. Выбежали на улицу. В небе низко-низко самолеты, у самого дома огромная дымящаяся воронка, вывернутая с корнями старая липа. От здания, где размещался штаб армии, осталась груда кирпича".

А эти строки супруга наркома оборонной промышленности Дмитрия Устинова, Таисия Алексеевна, написала мужу из эвакуации: "Не думай о нас, работай для Победы". Она и сама много работала на новом месте, бескорыстно помогая всем нуждающимся.

Антонина Васильева, впоследствии покорившая сердце маршала Ивана Конева и ставшая его женой, в 18 лет с началом войны записалась вольнонаемной в Действующую армию. А балерина и будущая супруга генерала армии А. Антонова - Ольга Васильевна Лепешинская с началом Великой Отечественной в составе 1-й фронтовой бригады Большого театра выезжала на передний край. Она неоднократно выступала на концертах, собранные средства от которых шли в фонд обороны. В 1942 году Лепешинскую выдвинули на должность заместителя председателя Антифашистского комитета советской молодежи.

Медсестры и связистки, актрисы и журналисты… Но, главным образом, преданные и любящие жены. Об их судьбах можно складывать поэмы и писать романы. Пока же Минобороны при участии "Фонда памяти полководцев Победы" решило рассказать об этих удивительных женщинах на своем сайте. Чтобы войти в новый раздел, достаточно набрать в поисковой строке следующий адрес.

Общество Ежедневник Праздники Правительство Минобороны Празднование 8 Марта

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