Мир не соглашается с антикитайскими требованиями извинений за эпидемию

Прокомментировав эти высказывания, представитель китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь заявил, что коронавирус - общий враг человечества, от него страдают жители многих стран.

"Мнение о том, что Китай должен принести извинения, абсолютно голословно и безосновательно", - резюмировал дипломат.

Всемирная организация здравоохранения также неоднократно заявляла, что очернение стран и людей несет в себе большую опасность, чем сам вирус.

На самом деле международное сообщество признает, что Китай добился значительных результатов в борьбе с эпидемией и накопил положительный опыт в этой сфере. Китайский народ выиграл время для всех стран мира в профилактике и контроле инфекции. В отчете объединенной инспекционной группы экспертов КНР и ВОЗ отмечается, что Китай принял самые смелые, гибкие и активные в истории противоэпидемические меры.

Как заявила министр здравоохранения Египта Хала Заед, глобальная эпидемия была бы более страшной, если бы китайское правительство не приняло решительные меры. То, что китайское правительство инвестировало огромную сумму в здравоохранение, позволило спасти десятки тысяч жизней, пишется в статье, опубликованной 6 марта в последнем номере известного и авторитетного медицинского журнала "Ланцет" (The Lancet).

Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан призвал страны и регионы мира применять опыт, накопленный Китаем в борьбе с распространением нового вируса. В настоящее время коронавирус продолжает быстро распространяться, несмотря на все принимаемые меры. К 6 марта случаи заражения зарегистрировали уже более чем в 90 странах. Число инфицированных превысило 100 тысяч человек.

Эксперты полагают, что ситуация обусловлена многими причинами. Во-первых, коронавирус нового типа отличается от ранее обнаруженных, и для его глубокого изучения необходимы дальнейшие научные исследования. Во-вторых, непрерывное перемещение населения в процессе глобализации повышает риск распространения эпидемий. В-третьих, некоторые страны не уделяют достаточного внимания проблеме быстрого распространения коронавируса, более того, у них не хватает опыта и материалов для борьбы с масштабными эпидемиями.

Фото: youtube

На днях председатель Американского фонда Куна Роберт Лоуренс Кун высоко оценил превентивные противоэпидемические меры Китая, который, по его мнению, активно, открыто и прозрачно обменивается информацией с международным сообществом, демонстрируя ответственность великой державы.

Кроме того, политизация эпидемии некоторыми западными странами создала препятствия международному сотрудничеству в борьбе с COVID-19. К примеру, экономические санкции США против Ирана значительно ограничили покупку этой страной медицинских инструментов, лекарств и других товаров.

Очевидно, что высказывание о неэффективности противоэпидемических мер Китая, которая якобы привела к распространению вируса, является совершенно необоснованным. Попытка западных антикитайских сил и политиков возложить вину на Китай представляет собой новые нападки на страну. Такие высказывания можно назвать новым "политическим вирусом". Как ответственная держава, во время налаживания работы по противостоянию эпидемии Китай непрерывно углубляет международное сотрудничество в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. С одной стороны, китайская сторона поддерживает тесные контакты с ВОЗ, своевременно обменивается информацией, предоставляет техническую поддержку организации. С другой стороны, китайское правительство оказывает посильное содействие другим странам, страдающим от COVID-19, включая обмен опытом лечения, гуманитарную поддержку и помощь выездных врачебных бригад.

Факты убедительнее всяких слов. Позиция Китая в этой борьбе с эпидемией демонстрирует высокую ответственность страны за глобальную безопасность в области общественного здравоохранения, а также претворяет в жизнь концепцию о сообществе с единой судьбой человечества.