На оружие вместо лицензий будут выдавать пластиковые карточки

О грядущем переходе на электронный документооборот при выдаче разрешений и лицензий на пользование оружием в эксклюзивном интервью "Российской газете" рассказал директор Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) генерал армии Виктор Золотов.

"Мы не стоим на месте, и серьезным подспорьем в решении задач информатизации стало включение в федеральный проект "Цифровое государственное управление" национальной программы "Цифровая экономика РФ" мероприятий по линии Росгвардии. Они предусматривают создание в 2019-2021 годах федеральной платформы по контролю за оборотом огнестрельного оружия и управления охранными услугами", - рассказал директор Росгвардии.

По словам Виктора Золотова, проект этот весьма перспективный - он основывается на отечественных программных и аппаратных решениях, которые в перспективе позволят получить ряд преимуществ. "Во-первых, создается единое электронное взаимодействие всех участников оборота оружия: оружейных заводов, юридических лиц, осуществляющих торговлю, хранение или использование оружия при выполнении своих уставных задач, стрелковых объектов, а также владельцев оружия. Во-вторых, осуществляется переход на "безбумажные" технологии - с переходом на реестровую модель и выдачей электронных лицензий и разрешений. То есть вместо 15 различных лицензий и 19 разрешений на оружие можно будет получить одну пластиковую карточку", - пояснил глава Росгвардии.

Полностью интервью директора Росгвардии Виктора Золотова читайте в номере "РГ" за 10.03.2020.