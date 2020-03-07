Новый iPhone с 5G может выйти позже запланированного

Распространение коронавируса может оказать негативное влияние на сроки выхода iPhone c поддержкой сетей пятого поколения 5G. По мнению аналитика Эллиота Лэна, iPhone, который традиционно показывают осенью, могут выпустить на месяц позже запланированного.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на данные Bank of America, в случае с компактным бюджетным iPhone SE 2 (не является официальным названием) задержка может составить и несколько месяцев.

Насколько быстро Apple справится с ситуацией, зависит от темпов восстановления китайских производственных мощностей. Сборка iPhone, как и выпуск большого количества комплектующих, осуществляется на заводах в Китае.

В то же время компания Foxconn, крупный китайский технопартнер Apple, сообщила, что уже к концу марта ее заводы вернутся к полноценной работе.