У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Новый iPhone с 5G может выйти позже запланированного

Текст:   Антон Благовещенский
07.03.2020,  
12:09

Распространение коронавируса может оказать негативное влияние на сроки выхода iPhone c поддержкой сетей пятого поколения 5G. По мнению аналитика Эллиота Лэна, iPhone, который традиционно показывают осенью, могут выпустить на месяц позже запланированного.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на данные Bank of America, в случае с компактным бюджетным iPhone SE 2 (не является официальным названием) задержка может составить и несколько месяцев.

Apple предупредила о дефиците iPhone
Найден способ установить Android на iPhone

Насколько быстро Apple справится с ситуацией, зависит от темпов восстановления китайских производственных мощностей. Сборка iPhone, как и выпуск большого количества комплектующих, осуществляется на заводах в Китае.

В то же время компания Foxconn, крупный китайский технопартнер Apple, сообщила, что уже к концу марта ее заводы вернутся к полноценной работе.

смартфоны
Фото: apple.com
Apple перешла на дистанционный режим работы из-за коронавируса 10:59
Чем могут быть опасны GIF-файлы в WhatsApp 05.03.2020
Apple
Фото: Скриншот YouTube
Вышел первый трейлер Amnesia: Rebirth - продолжения культового хоррора 06.03.2020
Apple подготовила для женщин поздравительный ролик к 8 марта 06.03.2020
Фото советской "буханки" победило в конкурсе Apple 04.03.2020
iPhone
Фото: Скриншот из Microsoft store
В Mortal Kombat на праздниках к 8 марта можно будет играть бесплатно 06.03.2020
Назван популярнейший в мире смартфон. В России он стоит 40 тысяч рублей 26.02.2020
Обнаружен новый способ хищения личных данных у пользователей iPhone 26.02.2020