Правительство Британии рассмотрит вопрос об играх АПЛ без зрителей

Правительство Британии рассматривает возможность проведения игр Английской премьер-лиги без зрителей в связи с опасностью распространения коронавируса, сообщает AP News.

По данным источников, власти прорабатывают различные варианты, одним из которых является проведение игр при пустых трибунах. Это позволит сохранить продажи телетрансляций и рекламы, которые приносят большие деньги, и доиграть сезон до конца.

Между тем вещателей вызвали "на ковер" в правительство. Отмечается, что необходимо решить проблему продвижения спорта, одновременно защищая общественность. Премьер-лига, которая является самым богатым футбольным соревнованием в мире, выработала собственные инициативы. Так, футбольные менеджеры предложили ограничить к играм доступ пожилых людей, которые подвергаются более высокому риску заболевания от опасного вируса.

Чиновники Лиги, которые находятся в прямом контакте с государственными вирусологами, не исключают, что в следующем месяце вирус распространится до такой степени, что игры будут проходить без фанатов. Клубы с большими стадионами потеряют более 5 миллионов долларов за матч при отсутствии болельщиков.

"Скорее всего, игры будут проходить при пустых стадионах. Это уже происходит в Италии. Но на карту поставлены жизни людей", - комментирует ситуацию тренер "Ньюкасла" Стив Брюс.