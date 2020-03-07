Правительство выделило 18,3 млрд рублей на увеличение зарплат медиков

Правительство распределило регионам 18,3 миллиарда рублей из Федерального фонда обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

"Важно преодолеть недостаток кадров, особенно в первичном звене здравоохранения, сделать медицинскую помощь более качественной и максимально доступной вне зависимости от места жительства человека", - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг при рассмотрении проекта распоряжения.

Самое большое софинансирование предусмотрено Московской области (2,68 миллиарда рублей) и Санкт-Петербургу (1,71 миллиарда).