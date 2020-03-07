Предложено не возбуждать дела по сбыту наркотиков без факта передачи

Правительство внесло на рассмотрение Госдумы дополнения в статью 146 Уголовно-процессуального кодекса. Они запрещают возбуждать уголовные дела по факту незаконного сбыта наркотиков при отсутствии данных об их виде, массе и наименовании, а также достаточных сведениях, указывающих на передачу другим лицам. Законопроект, говорится в пояснительной записке, должен снизить риски коррупции, связанные с возбуждением данной категории уголовных дел, будет позитивно воспринят гражданским обществом как действие, направленное на укрепление законности в работе правоохранительных органов.

Поправки, считают в правительстве, должны оградить граждан от вовлечения в расследование уголовных дел, возбужденных на основании недостаточных фактов незаконного сбыта наркотических и психотропных веществ.

В прошлом году из почти 26 тысяч уголовных дел в отношении неустановленных сбытчиков, в суд было направлено только 23, по трем обвиняемые были оправданы. Сам факт возбуждения дела в таких случаях, подчеркивается в пояснительной записке, вызывал критику как самих подозреваемых, так и общества.

Сложившаяся практика возбуждения уголовных дел по первой и четвертой частям 228-ой статьи УК в отношении неустановленных распространителей признана неэффективной. Подавляющее их большинство выделяется из административных дел о незаконном потреблении и смерти от передозировки.