Путин поручил проработать три порядка приема в гражданство

Вид на жительство должен стать основным миграционным статусом, позволяющим претендовать на российское гражданство. Кроме того, будет три порядка приема в гражданство: общий, упрощенный и особый. Такие предложения, в частности, станут основой миграционной реформы, провести которую поручил президент.

Сейчас миграционные правила недостаточно ясны и унифицированы, говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. Невысоким остается уровень применения информационных технологий при предоставлении госуслуг и осуществлении госконтроля в сфере миграции. Иностранные рабочие часто стремятся обойти сложности в оформлении статусов и уходят "в тень", либо оформляют гражданство РФ или статус временно и постоянно проживающих. А люди, способные стать полноправными членами российского общества, наоборот, бывает, сталкиваются с неоправданными сложностями.

Основные направления реформы - создание благоприятных условий переселения в Россию и получения, при желании, российского гражданства тем, кто знает русский язык и близок нам по ментальности и культуре; формирование понятных миграционных правил; повышение уровня обеспечения безопасности, в том числе за счет более широкого внедрения современных информтехнологий.

Предложения сгруппированы в шесть разделов: совершенствование институтов постоянного проживания (вида на жительство) и гражданства РФ; создание унифицированного миграционного режима для долгосрочного пребывания на территории РФ; модернизация механизмов регулирования трудовой миграции; совершенствование механизмов обеспечения безопасности и правопорядка в миграционной сфере; информатизация сферы управления миграцией; дополнительные меры по обеспечению проведения реформы.

Постоянное проживание (вид на жительство) станет основным миграционным статусом, позволяющим иностранцу в перспективе претендовать на получение гражданства РФ. Разрешение на временное проживание как отдельный миграционный статус перед получением вида на жительство, предоставляемое по квотам, исключается. Этот институт себя изжил, говорится в документе. Основные требования для вида на жительство: регистрация в государственной информационной системе, проживание на территории РФ, соблюдение законодательства России, отсутствие опасных заболеваний и, как правило, знание русского языка. Срок действия вида на жительство не ограничивается.

Предлагается установить три вида порядка приема в гражданство РФ: общий, упрощенный и особый. Общий применяется "по умолчанию" ко всем иностранцам и лицам без гражданства. Решения принимает МВД. Упрощенный порядок применяется, в частности, к тем, кто прибыл из стран, близких России в социокультурном отношении, к людям в уязвимом положении и так далее. Решения принимают МВД, МИД, диппредставительства РФ за рубежом. При этом оба вида принятия в гражданство требуют знания русского языка и отсутствия социально-конфликтных ситуаций во время проживания в России.

Не будет упрощенного предоставления гражданства по "экономическим" критериям (квалификация, инвестиции). Такие люди смогут получить статус "долгосрочное пребывание" или "постоянное проживание". Особо ценные для РФ иностранцы могут быть приняты в российское гражданство в особом порядке. Решение по ним принимает глава государства по материалам Комиссии по вопросам гражданства при президенте. Эта же комиссия будет рассматривать материалы об отмене решений о приеме в гражданство.

Определяется понятие режима долгосрочного пребывания - более 90 дней в году с любыми законными целями, включая работу и получение образования, без оформления вида на жительство и приобретения гражданства РФ. Такие правила могут применяться к иностранцам, въехавшим без виз, кроме граждан Белоруссии. Обязательные условия для получение права на длительное пребывание: подтвержденный аккаунт в государственной информационной системе, отсутствие опасных инфекционных заболеваний, получение единого документа с электронным носителем информации.

Предложения по модернизации миграционных правил для иностранцев с визовым порядком въезда планируется осуществить с учетом опыта применения вышеописанного режима и по итогам внедрения механизмов контроля и создаваемых электронных сервисов, включая вводимую с 1 января 2021 года единую электронную визу.

Для привлечения иностранных граждан компании или индивидуальные предприниматели, в частности, должны будут разместить информацию о потребности в такой рабочей силе в государственной информсистеме. Граждане тоже смогут в ней зарегистрироваться и нанимать нянь, ремонтников и так далее.

В предложениях, связанных с обеспечением безопасности, говорится про возможность выноса части миграционных процедур за пределы России, включая проверки на наличие оснований, препятствующих въезду, в том числе наличие опасных инфекционных заболеваний. Планируется ввести институт "соглашения о лояльности": иностранцы принимают на себя обязательства, нарушение которых может повлечь утрату права на нахождение в России. Например, соблюдение законодательства, неучастие в политической деятельности и в деятельности запрещенных в РФ организаций.

Необходима более четкая регламентация круга обстоятельств, при которых нахождение иностранца в России признается нежелательным, следует из документа. Предлагаются категории: осужденные и с судимостью, страдающие опасными заболеваниями, представившие подложные документы, нарушившие "соглашение о лояльности", совершившие определенные правонарушения, скрывающие от налогообложения доходы, получаемые в РФ.

Предлагается ввести особый миграционный статус "контролируемое пребывание": регулярная личная явка, ограничение перемещений, применение дополнительных средств контроля, предоставление права на переводчика. Такой статус получат иностранцы, оказавшиеся в нестандартных ситуациях, потенциально нежелательные, представляющие угрозу для России.

Необходимы унификация правил и выработка единого алгоритма действий по высылке за пределы России нежелательных иностранцев и корректировка института запрета на въезд - его нужно применять более избирательно. Следует предусмотреть возможность запрета не только для конкретного иностранца, но и в отношении категорий иностранных граждан (например, при возникновении эпидемий в той или иной стране).

Также нужно обеспечить медицинское освидетельствование на предмет опасных заболеваний всех длительно пребывающих на территории России иностранцев, создать механизмы контроля состояния здоровья до въезда в РФ, выработать эффективные алгоритмы действий в отношении тех, у кого есть опасные заболевания (включая меры принудительной изоляции).

Единая информационная платформа должна содержать сведения об иностранных гражданах и миграционных потоках, и одна из целей - создание цифрового профиля иностранного гражданина. Необходимо организовать широкую информационную кампанию с разъяснением параметров реформы и провести разъяснительную работу по дипканалам с иностранными партнерами, говорится в документе.