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07.03.2020 18:05
Рубрика: Общество

Путин поручил проработать три порядка приема в гражданство

Текст: Кира Латухина
Вид на жительство должен стать основным миграционным статусом, позволяющим претендовать на российское гражданство. Кроме того, будет три порядка приема в гражданство: общий, упрощенный и особый. Такие предложения, в частности, станут основой миграционной реформы, провести которую поручил президент.
Фото: Александр Река/ТАСС Фото: Александр Река/ТАСС
Фото: Александр Река/ТАСС

Сейчас миграционные правила недостаточно ясны и унифицированы, говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. Невысоким остается уровень применения информационных технологий при предоставлении госуслуг и осуществлении госконтроля в сфере миграции. Иностранные рабочие часто стремятся обойти сложности в оформлении статусов и уходят "в тень", либо оформляют гражданство РФ или статус временно и постоянно проживающих. А люди, способные стать полноправными членами российского общества, наоборот, бывает, сталкиваются с неоправданными сложностями.

Фото: EPA
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Основные направления реформы - создание благоприятных условий переселения в Россию и получения, при желании, российского гражданства тем, кто знает русский язык и близок нам по ментальности и культуре; формирование понятных миграционных правил; повышение уровня обеспечения безопасности, в том числе за счет более широкого внедрения современных информтехнологий.

Предложения сгруппированы в шесть разделов: совершенствование институтов постоянного проживания (вида на жительство) и гражданства РФ; создание унифицированного миграционного режима для долгосрочного пребывания на территории РФ; модернизация механизмов регулирования трудовой миграции; совершенствование механизмов обеспечения безопасности и правопорядка в миграционной сфере; информатизация сферы управления миграцией; дополнительные меры по обеспечению проведения реформы.

Постоянное проживание (вид на жительство) станет основным миграционным статусом, позволяющим иностранцу в перспективе претендовать на получение гражданства РФ. Разрешение на временное проживание как отдельный миграционный статус перед получением вида на жительство, предоставляемое по квотам, исключается. Этот институт себя изжил, говорится в документе. Основные требования для вида на жительство: регистрация в государственной информационной системе, проживание на территории РФ, соблюдение законодательства России, отсутствие опасных заболеваний и, как правило, знание русского языка. Срок действия вида на жительство не ограничивается.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Предлагается установить три вида порядка приема в гражданство РФ: общий, упрощенный и особый. Общий применяется "по умолчанию" ко всем иностранцам и лицам без гражданства. Решения принимает МВД. Упрощенный порядок применяется, в частности, к тем, кто прибыл из стран, близких России в социокультурном отношении, к людям в уязвимом положении и так далее. Решения принимают МВД, МИД, диппредставительства РФ за рубежом. При этом оба вида принятия в гражданство требуют знания русского языка и отсутствия социально-конфликтных ситуаций во время проживания в России.

Не будет упрощенного предоставления гражданства по "экономическим" критериям (квалификация, инвестиции). Такие люди смогут получить статус "долгосрочное пребывание" или "постоянное проживание". Особо ценные для РФ иностранцы могут быть приняты в российское гражданство в особом порядке. Решение по ним принимает глава государства по материалам Комиссии по вопросам гражданства при президенте. Эта же комиссия будет рассматривать материалы об отмене решений о приеме в гражданство.

Определяется понятие режима долгосрочного пребывания - более 90 дней в году с любыми законными целями, включая работу и получение образования, без оформления вида на жительство и приобретения гражданства РФ. Такие правила могут применяться к иностранцам, въехавшим без виз, кроме граждан Белоруссии. Обязательные условия для получение права на длительное пребывание: подтвержденный аккаунт в государственной информационной системе, отсутствие опасных инфекционных заболеваний, получение единого документа с электронным носителем информации.

Фото: iStock
Единое миграционное пространство становится реальностью

Предложения по модернизации миграционных правил для иностранцев с визовым порядком въезда планируется осуществить с учетом опыта применения вышеописанного режима и по итогам внедрения механизмов контроля и создаваемых электронных сервисов, включая вводимую с 1 января 2021 года единую электронную визу.

Для привлечения иностранных граждан компании или индивидуальные предприниматели, в частности, должны будут разместить информацию о потребности в такой рабочей силе в государственной информсистеме. Граждане тоже смогут в ней зарегистрироваться и нанимать нянь, ремонтников и так далее.

В предложениях, связанных с обеспечением безопасности, говорится про возможность выноса части миграционных процедур за пределы России, включая проверки на наличие оснований, препятствующих въезду, в том числе наличие опасных инфекционных заболеваний. Планируется ввести институт "соглашения о лояльности": иностранцы принимают на себя обязательства, нарушение которых может повлечь утрату права на нахождение в России. Например, соблюдение законодательства, неучастие в политической деятельности и в деятельности запрещенных в РФ организаций.

Необходима более четкая регламентация круга обстоятельств, при которых нахождение иностранца в России признается нежелательным, следует из документа. Предлагаются категории: осужденные и с судимостью, страдающие опасными заболеваниями, представившие подложные документы, нарушившие "соглашение о лояльности", совершившие определенные правонарушения, скрывающие от налогообложения доходы, получаемые в РФ.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Предлагается ввести особый миграционный статус "контролируемое пребывание": регулярная личная явка, ограничение перемещений, применение дополнительных средств контроля, предоставление права на переводчика. Такой статус получат иностранцы, оказавшиеся в нестандартных ситуациях, потенциально нежелательные, представляющие угрозу для России.

Необходимы унификация правил и выработка единого алгоритма действий по высылке за пределы России нежелательных иностранцев и корректировка института запрета на въезд - его нужно применять более избирательно. Следует предусмотреть возможность запрета не только для конкретного иностранца, но и в отношении категорий иностранных граждан (например, при возникновении эпидемий в той или иной стране).

Также нужно обеспечить медицинское освидетельствование на предмет опасных заболеваний всех длительно пребывающих на территории России иностранцев, создать механизмы контроля состояния здоровья до въезда в РФ, выработать эффективные алгоритмы действий в отношении тех, у кого есть опасные заболевания (включая меры принудительной изоляции).

Единая информационная платформа должна содержать сведения об иностранных гражданах и миграционных потоках, и одна из целей - создание цифрового профиля иностранного гражданина. Необходимо организовать широкую информационную кампанию с разъяснением параметров реформы и провести разъяснительную работу по дипканалам с иностранными партнерами, говорится в документе.

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