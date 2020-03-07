Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019 - 2025 годы. Документ опубликован на сайте Кремля.

Глава государства указал кремлевской администрации организовать работу по реформированию миграционных режимов и института гражданства РФ на основе предложений рабочей группы. Доклад нужно подготовить до марта следующего года.

Президент также дал поручение скорректировать план мероприятий по реализации в 2019 - 2021 годах Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019 - 2025 годы.