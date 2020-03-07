Бирюков: В 2020 году в Москве капитально отремонтируют более 1200 крыш

В 2020 году в Москве в рамках региональной программы капитального ремонта специалисты комплекса городского хозяйства приведут в порядок 1227 кровель, из которых 60% скатных и 40% плоских. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что в текущем году наибольшее количество - 349 крыш - будет отремонтировано в центре столицы.

В капитальный ремонт крыш входят работы по полной замене кровли. Подлежат ремонту и стыки плит покрытия, места примыкания кровли к фронтонам и карнизам, выполняется ремонт или замена ограждения. Капитальный ремонт плоских крыш является сезонным видом работ и выполняется исключительно при наступлении устойчивых положительных температур.

Скатные металлические можно менять круглый год. При проведении комплексного ремонта скатных металлических крыш выполняются работы по утеплению чердачного перекрытия для восстановления температурно-влажностного режима чердачного пространства, что повышает энергоэффективность здания в целом и улучшает эксплуатацию кровли. При утеплении чердачного перекрытия используются минераловатные плиты, которые являются современным теплоизолятором. Также при ремонте скатных металлических кровель при необходимости производится замена обрешетки, стропил и мауэрлата, производится пропитка огнебиозащитными составами всех деревянных конструкций, замена люков и выходов на чердак и кровлю.

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства напомнил, что капитальный ремонт крыш входит в обязательный перечень работ, выполняемых в рамках региональных программ по всей стране.