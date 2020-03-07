Хуснуллин и Дюмин обсудили развитие строительства в Тульской области

Разговор вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина и губернатора Тульской области Алексея Дюмина шел в ходе рабочей встречи. Обсуждалась реализация нацпроектов и ряда социально-экономических программ в регионе.

Шла речь и о жилищном строительстве, реализации программы переселения из аварийного жилья, достройке многоквартирных домов за счет средств Фонда защиты прав граждан долевого строительства.

"Тульская область стала одним из первых регионов, получивших одобрение Фонда на компенсацию и достройку объектов для обманутых дольщиков. У нас есть предложения по упрощению процедуры достройки домов", - рассказал глава региона. По мнению Хуснуллина: "Тульская область занимает активную позицию по решению проблем дольщиков. Предложенные главой региона инициативы будут обязательно рассмотрены. Мы всегда просим регионы занимать активную позицию и выдвигать предложения по оптимизации строительной отрасли".

В ходе встречи также обсуждались реконструкция мостов и строительство объездной дороги в город Новомосковск.