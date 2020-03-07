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07.03.2020 18:55
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Кого в Москве касается режим самоизоляции?

Текст: Любовь Проценко
Как уже сообщала "РГ", указом мэра Москвы Сергея Собянина расширен список стран, после посещения которых москвичам и гостям города необходима самоизоляция. Этого требует режим повышенной готовности для профилактики коронавируса. Его ввели в российской столице с целью остановить эпидемию после того, как в городе был подтвержден коронавирус еще у пятерых заболевших.

В связи с этим читатели "РГ" задают вопрос: а с какого дня считать посещение этих стран опасным для себя и других горожан с точки зрения заражения? На "горячей линии" департамента здравоохранения корреспонденту "РГ" пояснили: если человек себя чувствует нормально и у него нет никаких проявлений заражения вирусом, то к дате приезда в Москву нужно прибавить 14 дней. Если после этой даты самочувствие в порядке, значит, все хорошо, никуда звонить не нужно.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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Если же этот временной промежуток еще не прошел, то нужно сообщить на "горячую линию" департамента здравоохранения Москвы о том, что вы приехали и находитесь в режиме самоизоляции.

Нужен больничный? Вам его привезут домой после звонка на "горячую линию". Это касается и всех ваших близких - дети не ходят в детсад и школу, другие родственники - на работу, если вы живете в одной квартире.

Если чувствуете себя плохо или просто есть признаки коронавируса, вызываете "скорую помощь" по телефону 103.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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В настоящее время коронавирус подтвержден у шести заболевших, один из них - Давид Беров, который вернулся из Италии 23 февраля и позже был госпитализирован, уже выздоровел и сегодня выписан из больницы с хорошим самочувствием. Все остальные получают необходимое лечение.

Госпитализируют в Москве сейчас в городскую инфекционную больницу N 1 и новый медицинский центр в Коммунарке. Одновременно в стройкомплексе Москвы по поручению мэра города прорабатывается вопрос строительства временного госпиталя, какой построили во время эпидемии в китайском Ухане.

Страны, после посещения которых необходим режим самоизоляции:

Великобритания

Германия

Иран

Испания

Италия

Китай

Норвегия

США

Швейцария

Южная Корея.

Телефон " горячей линии" департамента Москвы:+7 495 870 45 09

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