Кого в Москве касается режим самоизоляции?

В связи с этим читатели "РГ" задают вопрос: а с какого дня считать посещение этих стран опасным для себя и других горожан с точки зрения заражения? На "горячей линии" департамента здравоохранения корреспонденту "РГ" пояснили: если человек себя чувствует нормально и у него нет никаких проявлений заражения вирусом, то к дате приезда в Москву нужно прибавить 14 дней. Если после этой даты самочувствие в порядке, значит, все хорошо, никуда звонить не нужно.
Если же этот временной промежуток еще не прошел, то нужно сообщить на "горячую линию" департамента здравоохранения Москвы о том, что вы приехали и находитесь в режиме самоизоляции.
Нужен больничный? Вам его привезут домой после звонка на "горячую линию". Это касается и всех ваших близких - дети не ходят в детсад и школу, другие родственники - на работу, если вы живете в одной квартире.
Если чувствуете себя плохо или просто есть признаки коронавируса, вызываете "скорую помощь" по телефону 103.
В настоящее время коронавирус подтвержден у шести заболевших, один из них - Давид Беров, который вернулся из Италии 23 февраля и позже был госпитализирован, уже выздоровел и сегодня выписан из больницы с хорошим самочувствием. Все остальные получают необходимое лечение.
Госпитализируют в Москве сейчас в городскую инфекционную больницу N 1 и новый медицинский центр в Коммунарке. Одновременно в стройкомплексе Москвы по поручению мэра города прорабатывается вопрос строительства временного госпиталя, какой построили во время эпидемии в китайском Ухане.
Страны, после посещения которых необходим режим самоизоляции:
Великобритания
Германия
Иран
Испания
Италия
Китай
Норвегия
США
Швейцария
Южная Корея.
Телефон " горячей линии" департамента Москвы:+7 495 870 45 09