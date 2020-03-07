Москвички смогут создать переводчик с мужского на женский и "умное" одеяло

В преддверии 8 Марта "Цифровое деловое пространство" (ЦДП) представило специальный digital-проект для женщин "Клара, давай!". С его помощью они смогут стать стартаперами и создать, например, детектор носков или переводчик с мужского на женский. Цель инициативы - вдохновить женщин на новые идеи.

"Название выбрано не случайно, ведь имя Клары Цеткин неразрывно связано с Международным женским днем - именно она придумала этот праздник", - сообщает пресс-сдужба ЦДП.

Для участия достаточно перейти на страницу проекта и нажать на кнопку "Поймать идею". По ссылке на выбор будет предложена одна из 20 необычных идей для стартапа. Можно изобрести шредер для голосовых сообщений или переводчик с мужского на женский, кто-то может попробовать создать ботинки, которые будут расти вместе с детьми или разработать детектор носков. Еще можно поработать и запатентовать "умное" одеяло, запоминающее температуру и очертания тела хозяина.

"Шансы войти в историю высоки как никогда, - отмечают авторы проекта. - Генератор идей - это легкий и интересный способ вдохновиться на новые свершения и открытие собственного стартапа".