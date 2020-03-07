Регионы решили проблему прожиточного минимума и соцвыплат

Новости

Госдеп США подтвердил присутствие россиян на карантинном лайнере Grand Princess 07:12
Главврач инфекционной больницы Забайкалья поздравил женщин рэпом 06:57
США планируют поставить Украине РЛС и патрульные катера на 125 млн долларов 06:55
Подземные тоннели боевиков обнаружены в пригороде Алеппо 06:25
Власти Камчатки попросили у минпромторга 500 тысяч масок 06:21
Конгресс: Boeing и авиауправление США ответственны за катастрофы 737 MAX 05:51
Авиасообщение Сахалина с Хоккайдо ограничили из-за коронавируса 05:37
Трамп назначил нового главу аппарата Белого дома 05:31
Корветы ТОФ нашли "вражескую" подлодку с помощью гидроакустики 04:48
В России оценили угрозы Зеленского отказаться от переговоров по Донбассу 04:37
ВОЗ: Корнавирусом в мире заразились более 98 тысяч человек 04:06
Хабиб пнул чемпионский пояс Фергюсона во время дуэли взглядов 03:53
Крупный пожар произошел в школе бокса в Химках 03:13
WSJ: Племянника и брата саудовского короля подозревают в госизмене 02:45
Коронавирус обнаружен у 21 человека с лайнера Grand Princess у берегов США 02:28
Трамп подал в суд на CNN за клевету о связях с Россией 02:07
Власти Москвы назвали рейсы, которыми летели заболевшие коронавирусом 01:41
В Дубае открывается музей российской культуры "Матрешка" 00:00
В ВОЗ советуют не надеяться, что коронавирус ослабнет летом 06.03.2020
"Спартак" одержал волевую победу над "Динамо", уступая 0:3 06.03.2020
Число случаев заражения коронавирусом во Франции достигло 613 06.03.2020
Зеленский пригрозил выйти из "нормандского формата" переговоров по Донбассу 06.03.2020
Небензя: Соглашение о прекращении огня в Идлибе в целом выполняется 06.03.2020
Первым замминистра транспорта назначен Александр Нерадько 06.03.2020
Во Франции из больниц украли 11 тысяч медицинских масок 06.03.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "РГ" - хорошо ли вы знаете сказку "Конек-Горбунок"
Тест "РГ" - хорошо ли вы знаете сказку "Конек-Горбунок"
"У нас, женщин, есть только два оружия". Тест к 8 Марта
"У нас, женщин, есть только два оружия". Тест к 8 Марта
Как сложилась жизнь медсестры и командира группы в Афганистане
Как сложилась жизнь медсестры и командира группы в Афганистане
07.03.2020 06:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Регионы решили проблему прожиточного минимума и соцвыплат

Текст: Валентина Зотикова, Елена Шулепова
В Рязанской области с марта начали действовать поправки в региональный закон о прожиточном минимуме. Они вводят так называемую сохранную норму, которая не позволит уменьшать размер социальных выплат из-за снижения прожиточного минимума.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Поводом для подготовки такой законодательной инициативы стало обращение многодетных матерей по поводу уменьшения размера социальных выплат на детей в первом квартале 2020 года. По закону, сумма пособия равна величине прожиточного минимума для детей за предыдущий квартал. В IV квартале 2019 года стоимость потребительской корзины уменьшилась, поскольку подешевел ряд продуктов питания, в частности, сезонные овощи. И это повлияло на прожиточный минимум.

Фото: Александр Корольков/РГ
Мишустин: Изменение прожиточного минимума не приведет к снижению соцвыплат

Депутаты регионального парламента дополнили закон положением, предусматривающим установление прожиточного минимума на уровне предыдущего квартала, в случае снижения его расчетной величины. То есть социальные выплаты останутся на прежнем уровне. Но если прожиточный минимум будет расти, то и соцвыплаты также увеличатся.

В Оренбургской области тоже решили эту проблему. Региональные законодатели проанализировали, что за последние пять лет не только в четвертом, но и в третьем кварталах наблюдалось снижение величины прожиточного минимума. И тоже из-за сезонного падения цен на ряд продуктов - в частности, на овощи и фрукты от местных производителей.

Фото: iStock
Содержание потребительской корзины пересмотрят до конца года

Теперь же, в случае снижения прожиточного минимума, выплаты и другие меры господдержки малоимущим не пострадают - они будут рассчитываться по прежней схеме. Изменяться они будут лишь в случае роста этого показателя. Закон "О прожиточном минимуме в Оренбургской области" в новой редакции вступает в силу сразу после официального опубликования.

Кстати, в конце января свои разъяснения дал Минтруд РФ после того, как объявил о снижении прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года. Было заявлено, что это не влияет на объем мер социальной поддержки, поскольку будет применяться "величина прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за II квартал предыдущего года, как наиболее приближенная к среднегодовой величине прожиточного минимума". Так что проблем не будет и в других регионах.

Экономика Пенсии и пособия Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Средняя Волга ЦФО Рязанская область ПФО Оренбургская область Прожиточный минимум

Главное сегодня

Соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+ развалилось
В России оценили угрозы Зеленского отказаться от переговоров по Донбассу
Госдеп США подтвердил присутствие россиян на карантинном лайнере Grand Princess
В ВОЗ советуют не надеяться, что коронавирус ослабнет летом
WSJ: Племянника и брата саудовского короля подозревают в госизмене
Финансы
Финансы
Как вернуть навязанную банком страховку
Недвижимость
Недвижимость
Россиянам могут упростить получение субсидий по ЖКХ