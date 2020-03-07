Регионы решили проблему прожиточного минимума и соцвыплат

В Рязанской области с марта начали действовать поправки в региональный закон о прожиточном минимуме. Они вводят так называемую сохранную норму, которая не позволит уменьшать размер социальных выплат из-за снижения прожиточного минимума.

Поводом для подготовки такой законодательной инициативы стало обращение многодетных матерей по поводу уменьшения размера социальных выплат на детей в первом квартале 2020 года. По закону, сумма пособия равна величине прожиточного минимума для детей за предыдущий квартал. В IV квартале 2019 года стоимость потребительской корзины уменьшилась, поскольку подешевел ряд продуктов питания, в частности, сезонные овощи. И это повлияло на прожиточный минимум.

Депутаты регионального парламента дополнили закон положением, предусматривающим установление прожиточного минимума на уровне предыдущего квартала, в случае снижения его расчетной величины. То есть социальные выплаты останутся на прежнем уровне. Но если прожиточный минимум будет расти, то и соцвыплаты также увеличатся.

В Оренбургской области тоже решили эту проблему. Региональные законодатели проанализировали, что за последние пять лет не только в четвертом, но и в третьем кварталах наблюдалось снижение величины прожиточного минимума. И тоже из-за сезонного падения цен на ряд продуктов - в частности, на овощи и фрукты от местных производителей.

Теперь же, в случае снижения прожиточного минимума, выплаты и другие меры господдержки малоимущим не пострадают - они будут рассчитываться по прежней схеме. Изменяться они будут лишь в случае роста этого показателя. Закон "О прожиточном минимуме в Оренбургской области" в новой редакции вступает в силу сразу после официального опубликования.

Кстати, в конце января свои разъяснения дал Минтруд РФ после того, как объявил о снижении прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года. Было заявлено, что это не влияет на объем мер социальной поддержки, поскольку будет применяться "величина прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за II квартал предыдущего года, как наиболее приближенная к среднегодовой величине прожиточного минимума". Так что проблем не будет и в других регионах.