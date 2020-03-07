Состояние больных коронавирусом в Липецке ближе к удовлетворительному

В Липецке лабораторно подтвержден диагноз коронавирусной инфекции у трех человек. Все они прибыли из Италии, сообщает сайт администрации Липецкой области.

Все заболевшие находятся в областной клинической инфекционной больнице. Они помещены в отдельные боксы для соблюдения необходимых мер инфекционной безопасности. Медики готовы в случае надобности поместить больных в реанимационные отделения, где есть аппараты искусственной вентиляции легких, а также другое оборудование экспертного класса. По расчетам врачей, имеющегося оборудования достаточно, но все же региональным минздравом закупаются еще пять дополнительных аппаратов искусственной вентиляции легких. Как сообщается, из средств резервного фонда региона.

Власти подчеркнули, что пациенты получают все необходимое лечение в соответствии с протоколом Минздрава РФ. Состояние больных оценивается как "ближе к удовлетворительному".

Уточняется, что выявлены все люди, контактировавшие с заболевшими. Их также изолировали, они находятся под наблюдением врачей - на время карантина их поместили в обсерватор. Он организован на базе акушерско-гинекологического отделения Данковской центральной районной больницы, закрытого на ежегодную санобработку.

Специалистами проведены проверки в медицинских организациях, чтобы не было внутрибольничного распространения коронавирусной инфекции. Медики, санитарные врачи и все специалисты, касающиеся этой области, еще раз уточнили планы и организацию работы медучреждений на случай поступления больного, зараженного коронавирусом. Врачи также актуализировали алгоритмы действий на случай массового поступления больных: разработаны и утверждены схемы перевода на строгий противоэпидемический режим, порядок перепрофилирования медицинских организаций.

В регионе создан оперативный штаб под руководством губернатора Игоря Артамонова. Открыта горячая линия, на которой можно получить информацию о профилактике и лечении заболевания: 8-904-288-18-42.

Губернатор области на своей странице в Instagram призвал жителей не поддаваться паники. Он подчеркнул, что все причастные службы работают четко и слаженно. Артамонов уточнил в беседе с ТАСС, что все заболевшие проживают в пригороде Липецка. Недавно они прилетели из Италии. На данный момент не планируется отмена массовых мероприятий, запланированных в области.