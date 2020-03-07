В Москве открылся фестиваль "Вам, любимые"

В субботу в столице впервые стартовал фестиваль "Вам, любимые". Он проходит сразу на 14 площадках в центре Москвы, где для его гостей подготовлена увлекательная культурная программа. Там же на фестивале представлен широкий выбор подарков к Международному женскому дню.

Фестиваль развернется с 7 по 9 марта на площади Революции, Манежной площади и пространстве между ними, на Тверской и Пушкинской площадях, в Новопушкинском сквере, Камергерском переулке, на Школьной улице, а также на Страстном, Петровском, Рождественском, Сретенском и Тверском бульварах. Везде москвичек будут поздравлять с 10.00 до 22.00.

Как сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны", понравятся гостям фестиваля кулинарные мастер-классы, где они смогут научиться готовить полезные угощения - смузи, салаты, весенние блюда из овощей, сладости и "горячее". Уже сегодня на площадках пройдут первые уроки, на которых своими рецептами поделятся звезды. К примеру, с 15:00 до 15:45, в школе "Мамина кухня" на площади Революции дизайнер Алиса Толкачева будет не только готовить блюдо из тыквы с рукколой и сыром фета, но и в процессе разбирать последние тенденции мира мод. В 14:00 можно заглянуть на Манежную площадь, где приготовят салат капрезе, а праздничным настроением поделится певица, финалистка шоу "Голос" и участница популярных музыкальных проектов Анастасия Спиридонова.

Там же распахнут свои двери "Студии красоты", но пригласят туда не женщин, а их детей, которых научат делать подарки для мам - например, ароматные саше и бомбочки для ванн или собственноручно украшенную косметичку, карманное зеркало.

На фестивале, кстати, много и готовых блюд - праздничное меню подготовили московские рестораторы, кроме этого в центре города начнутся мастер-классы по флористике и приготовлению необычных десертов - всего пройдет больше 400 занятий. А еще гостей фестиваля ждут множество интерактивных представлений от артистов в образах рыцарей, поэтов Серебряного века и стиляг. Они будут поздравлять женщин с 8 Марта на Манежной и Пушкинской площадях, а также на столичных бульварах.