Главврач инфекционной больницы Забайкалья поздравил женщин рэпом

Нестандартное поздравление с 8 марта подготовил для женской части коллектива клинической инфекционной больницы Забайкальского края главный врач Сергей Юрчук. На торжественной планерке он зачитал в качестве поздравления рэп.

Как сообщили в региональном минздраве мужчины подготовили для своих коллег целый праздничный концерт. А выступление главы медучреждения стало его финальным номером.

Сергей Юрчук каждый год радует женщин больницы стихами собственного сочинения, а в этом году удивил всех: надел на голову кепку и зачитал рифмы, как настоящий рэпер. В конце выступления главврач перешел на прозу и поблагодарил женщин за поддержку, вдохновение и готовность в трудную минуту подставить плечо своим коллегам-мужчинам.

- Бесконечно уважаем, ценим, любим! - подчеркнул Сергей Юрчук, завершая концерт.

Напомним, что в январе глава Забайкалья Александр Осипов тоже попробовал себя в качестве репера и записал необычное видеопоздравление на День студента.