Новости

Авиасообщение Сахалина с Хоккайдо ограничили из-за коронавируса 05:37
Трамп назначил нового главу аппарата Белого дома 05:31
Корветы ТОФ нашли "вражескую" подлодку с помощью гидроакустики 04:48
В России оценили угрозы Зеленского отказаться от переговоров по Донбассу 04:37
ВОЗ: Корнавирусом в мире заразились более 98 тысяч человек 04:06
Хабиб пнул чемпионский пояс Фергюсона во время дуэли взглядов 03:53
Крупный пожар произошел в школе бокса в Химках 03:13
WSJ: Племянника и брата саудовского короля подозревают в госизмене 02:45
Коронавирус обнаружен у 21 человека с лайнера Grand Princess у берегов США 02:28
Трамп подал в суд на CNN за клевету о связях с Россией 02:07
Власти Москвы назвали рейсы, которыми летели заболевшие коронавирусом 01:41
В Дубае открывается музей российской культуры "Матрешка" 00:00
В ВОЗ советуют не надеяться, что коронавирус ослабнет летом 06.03.2020
"Спартак" одержал волевую победу над "Динамо", уступая 0:3 06.03.2020
Число случаев заражения коронавирусом во Франции достигло 613 06.03.2020
Зеленский пригрозил выйти из "нормандского формата" переговоров по Донбассу 06.03.2020
Небензя: Соглашение о прекращении огня в Идлибе в целом выполняется 06.03.2020
Первым замминистра транспорта назначен Александр Нерадько 06.03.2020
Во Франции из больниц украли 11 тысяч медицинских масок 06.03.2020
Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Чехии 06.03.2020
Чем привлекает социальный портрет белорусской женщины 06.03.2020
Путин сообщил по телефону Асаду о договоренностях с Эрдоганом 06.03.2020
Собянин уволил главу департамента экономической политики и развития 06.03.2020
Первый канал покажет чемпионат мира по фигурному катанию 06.03.2020
Первый заболевший коронавирусом в Москве выздоровел 06.03.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "РГ" - хорошо ли вы знаете сказку "Конек-Горбунок"
Тест "РГ" - хорошо ли вы знаете сказку "Конек-Горбунок"
"У нас, женщин, есть только два оружия". Тест к 8 Марта
"У нас, женщин, есть только два оружия". Тест к 8 Марта
Как сложилась жизнь медсестры и командира группы в Афганистане
Как сложилась жизнь медсестры и командира группы в Афганистане
07.03.2020 04:48
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Корветы ТОФ нашли "вражескую" подлодку с помощью гидроакустики

Текст: Дина Непомнящая

Рейдовое противолодочное учение провели у побережья Владивостока корветы Тихоокеанского флота "Совершенный" и "Громкий". С помощью подкильных гидроакустических станций корабли смогли обнаружить подводную лодку условного противника.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Три бомбардировщика ТОФ "уничтожили" подлодку в Японском море

"По легенде корветы находились в точках якорной стоянки, осуществляли противолодочный дозор на подходах к главной базе", - рассказал "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Перископ "вражеской" субмарины увидели рыбаки. После этого информацию передали экипажам "Совершенного" и "Громкого", и те приступили к поиску. Задачу они успешно выполнили.

В качестве корабля противника к учениям привлекли дизельную подлодку Приморского соединения. А отследить обстановку помог палубный противолодочный вертолет Ка-27ПЛ.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

Главное сегодня

Путин заявил о губительности двоевластия
В России оценили угрозы Зеленского отказаться от переговоров по Донбассу
Соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+ развалилось
В ВОЗ советуют не надеяться, что коронавирус ослабнет летом
Из-за коронавируса отменили около 400 крупных международных событий
Как получить пенсионные накопления умершего
Как пенсионеру доказать "вредный" стаж