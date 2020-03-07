На Сахалине "вылечили" опасно больных авиапассажиров

В учениях по отработке гипотетической экстренной ситуации с опасными больными приняли участие более ста специалистов - медики, представители Роспотребнадзора, силовых структур и гражданских служб.

По легенде, с борта самолета, прибывающего в аэропорт Южно-Сахалинска, поступило сообщение: трое из 67 находящихся в салоне пассажиров - в тяжелом состоянии, еще у семнадцати - признаки респираторно-вирусного заболевания.

- Условия учений максимально приближены к реальным жизненным обстоятельствам. Как только поступило уведомление с борта, мы отслеживали каждый шаг. Не должно быть недоработок, потери драгоценных минут, - отметил министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Ющук.

Первыми в салон прибывшего авиалайнера поднялись врачи. С помощью пульсоксиметра они измерили уровень насыщения крови кислородом каждого из пассажиров.

- Это показатель, который говорит о тяжести состояния пациента, о степени гипоксии, - пояснила врач-инфекционист Оксана Солонина.

В первую очередь из самолета вынесли троих самых "тяжелых" пациентов. У трапа их уже ждали автомобили скорой помощи, которые отвезли больных в инфекционное отделение больницы. Пассажиров с признаками заболевания, но без температуры, а также внешне здоровых, но вступавших в контакт с заболевшими, транспортировали в заранее определенные изоляторы.

За ходом учений, кроме представителей всех профильных ведомств региона, наблюдали главные внештатные эпидемиолог и инфекционист по Дальнему Востоку. После "разбора полетов" специалисты рекомендовали обратить внимание на действия по оформлению багажа, порядок санитарной обработки выходов из инфекционного очага, наличие санпропускника, развертывание дополнительных палаток, обеспечение транспортом.

Тем временем, подтвержденных случаев заражения коронавирусом на Сахалине и Курилах не выявлено. Чтобы не допустить проникновения инфекции на острова, организованы карантинные мероприятия для всех прибывающих из регионов, где зафиксированы вспышки заболевания.

А с 6 марта авиакомпания "Аврора" по распоряжению Министерства транспорта России временно приостановила выполнение регулярных рейсов по маршруту Южно-Сахалинск - Саппоро - Южно-Сахалинск, сообщила пресс-служба авиакомпании. Пассажиры, не позднее 6 марта оформившие билеты на эти рейсы с датами перевозки в период с 7 марта по 28 марта, могут без взимания дополнительной платы изменить дату вылета или оформить возврат билетов по месту их приобретения.

Находящимся в Саппоро пассажирам предлагают обратиться за информацией к представителю авиакомпании "Аврора" в этом городе.