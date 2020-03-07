Названы регионы с московскими зарплатами

Март считается высоким сезоном для поиска работы, количество вакансий традиционно увеличивается. В том числе - растет число свободных рабочих мест с высокой зарплатой. Причем - не только в Москве.

Так, на сегодняшний день, вакансии с зарплатой 150-200 тысяч рублей есть в Самаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Иркутске, Краснодаре и других городах. Рейтинг вакансий с самыми высокими зарплатами марта составлен порталом hh.ru (есть в " РГ").

Так, в Московской области ищут горничную на зарплату в 200 тысяч рублей на руки. В Новосибирске - специалиста Senior DevOps Engineer (Space) на зарплату от 200 тысяч рублей на руки. В Самаре - главного конструктора. Платить ему готовы 150-200 тысяч рублей.

Такую же зарплату работодатели готовы платить директору департамента IT в Ростове-на-Дону, главному бухгалтеру в энергетике в Москве. Почти столько же, от 140 тысяч до 200 тысяч - ведущему разработчику PHP в Краснодаре; от 150 тысяч до 250 тысяч - менеджеру по продажам мебели и освещения в Санкт-Петербурге.

А самые большие зарплаты в этом месяце предлагают россиянам, которые займут вакансии Head of Machine Learning Team (ML/AI) в Барселоне - от 7 000 до 10 000 USD на руки; генерального директора в Москве - от 400 до 600 тысяч рублей на руки; Lead Frontend-разработчика в столице - от 270 тысяч; специалиста Senior Frontend Developer в Санкт-Петербурге - от 239 тысяч на руки; гувернантки в Майами - от 200 тысяч до 250 тысяч.

От 150 тысяч рублей смогут зарабатывать люди, который займут вакансии генерального директора строительной организации в Санкт-Петербурге; старшего мастера в турбинном цехе в Иркутске, шеф-повара в Московской области.