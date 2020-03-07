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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы регионы с московскими зарплатами

Текст: Марина Гусенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Март считается высоким сезоном для поиска работы, количество вакансий традиционно увеличивается. В том числе - растет число свободных рабочих мест с высокой зарплатой. Причем - не только в Москве.

Фото: РИА Новости
Число вакансий для работы вахтовым методом выросло на 19 процентов

Так, на сегодняшний день, вакансии с зарплатой 150-200 тысяч рублей есть в Самаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Иркутске, Краснодаре и других городах. Рейтинг вакансий с самыми высокими зарплатами марта составлен порталом hh.ru (есть в " РГ").

Так, в Московской области ищут горничную на зарплату в 200 тысяч рублей на руки. В Новосибирске - специалиста Senior DevOps Engineer (Space) на зарплату от 200 тысяч рублей на руки. В Самаре - главного конструктора. Платить ему готовы 150-200 тысяч рублей.

Такую же зарплату работодатели готовы платить директору департамента IT в Ростове-на-Дону, главному бухгалтеру в энергетике в Москве. Почти столько же, от 140 тысяч до 200 тысяч - ведущему разработчику PHP в Краснодаре; от 150 тысяч до 250 тысяч - менеджеру по продажам мебели и освещения в Санкт-Петербурге.

В Москве работнице по ошибке перевели два миллиона

А самые большие зарплаты в этом месяце предлагают россиянам, которые займут вакансии Head of Machine Learning Team (ML/AI) в Барселоне - от 7 000 до 10 000 USD на руки; генерального директора в Москве - от 400 до 600 тысяч рублей на руки; Lead Frontend-разработчика в столице - от 270 тысяч; специалиста Senior Frontend Developer в Санкт-Петербурге - от 239 тысяч на руки; гувернантки в Майами - от 200 тысяч до 250 тысяч.

От 150 тысяч рублей смогут зарабатывать люди, который займут вакансии генерального директора строительной организации в Санкт-Петербурге; старшего мастера в турбинном цехе в Иркутске, шеф-повара в Московской области.

Экономика Работа Зарплата Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ПФО Самарская область Самара СФО Новосибирская область Новосибирск ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону СФО Иркутская область Иркутск ЮФО Краснодарский край Краснодар

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