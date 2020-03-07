Землю заменили деньгами, а плату за проезд пятерками в школе

Выбор есть: земля или деньги

В Башкирии вступил в силу республиканский закон, которого так долго ждали многодетные семьи и семьи с ребенком-инвалидом. Им, наконец, дадут право выбора - получить льготу в виде земельного участка для индивидуального строительства либо заменить ее единовременной выплатой в 250 тысяч рублей.

Практика выделения земельного участка семьям при рождении третьего ребенка существует в Башкирии уже много лет. В ряде городов, прежде всего в Уфе, многодетные стоят в очереди на получение участка годами. По мнению депутатов госсобрания - Курултая РБ, новый закон позволит снять напряжение в этом вопросе, по крайней мере, в тех крупных городах региона, где ощущается дефицит свободных земель под жилищное строительство.

"Денежная выплата в такой ситуации может стать компромиссом, который устроит все стороны, - считает председатель госсобрания - Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев. - И позволит снять напряжение с очередями. Кроме того, выплата будет предпочтительнее тем семьям, у которых нет финансовой возможности либо желания строиться. Многие из них до марта этого года, получив землю, тут же продавали ее. Теперь у людей появился выбор: сразу получить деньги или взять землю".

Покажи дневник - и можешь не платить

В Улан-Удэ, столице Бурятии, на одном из автобусных маршрутов стали бесплатно возить отличников.

Показав водителю пятерку в дневнике или зачетке, ребята не платят за проезд. Таким образом на одной поездке учащиеся могу сэкономить 20 рублей. Именно столько сейчас стоит проезд в городском общественном транспорте.

В салонах автобусов появились и соответствующие объявления о льготе. Эту акцию организовали сами водители. Пока к ней присоединились только несколько человек. Но, возможно, их примеру захотят последовать и другие. Ведь, по словам тех, кто уже возит отличников бесплатно, такие поступки доставляют удовольствие.

"Дети радуются, мне нравится, когда они радуются. Довольные, на эти деньги что-нибудь да купят себе, - рассказал Александр, который одним из первых стал принимать в качестве оплаты проезда пятерки". Он сам папа и уверен, что такие маленькие бонусы стимулируют ребят учиться лучше. Иногда водитель также возит бесплатно пожилых людей.

Подобные акции устраивают и в других городах России. Причем и сами водители, и представители местной власти. Так маршруточник из Челябинска дядя Самвел прославился тем, бесплатно возить детей за пятерки, а за четверки давать им скидку в пять рублей. А в Сочи самым успешным школьникам - отличникам, победителям олимпиад, конкурсов и конференций - решили выдать специальные транспортные карты, по которым можно бесплатно проехать в автобусе 40 раз за месяц.