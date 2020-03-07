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07.03.2020 12:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сибирские ученые научились получать экологически чистый уголь

Текст: Нина Рузанова (Новосибирск)
Группа сотрудников трех институтов СО РАН облучили образцы угля с тувинского месторождения на промышленном ускорителе электронов ИЛУ-6. В результате экспериментов выяснилось, что облучение повышает степень переработки угля, а также делает это топливо экологически чистым.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как сообщила "Наука в Сибири", в исследованиях принимают участие сотрудники Института химии твердого тела и механохимии СО РАН, Тувинского института комплексного освоения природных ресурсов СО РАН, а также Института ядерной физики СО РАН.

Фото: Виталий Безруких/ РИА Новости
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Для экспериментов был использован уголь, который добывается на Каа-Хемском месторождении и является основным топливом для тувинских ТЭЦ.

По словам главного научного сотрудника Института химии твердого тела и механохимии СО РАН Бориса Толочко, главная особенность этого угля - высокое содержание пека, или жидких углеводородов. Обработка угля пучком электронов повышает выход пека на 40-60 процентов. Эту часть угля в дальнейшем можно перерабатывать, изготавливая масла, пластмассы и горючие газы, как сейчас из нефти, утверждает ученый. Кроме того, уголь, подвергшийся обработке, становится экологически чистым: при сгорании он не выделяет сильнейшие канцерогены - ароматические соединения, которых много в составе необработанного угля с Каа-Хемского месторождения.

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