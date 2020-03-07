Бывший замглавы Назрани переведен под домашний арест

Суд в Ингушетии отпустил под домашний арест бывшего заммэра Назрани, сообщает ТАСС. Экс-чиновник, напомним, обвиняется в хищении 24 миллионов рублей.

По версии правоохранительных органов, в 2017 году администрация Назрани заключила фиктивный муниципальный контракт на выполнение работ по устройству водопровода с бурением артезианских скважин. Несмотря на то, что работы не были выполнены, власти перечислили крупную сумму на счет "исполнителя".

Чиновник был задержан осенью прошлого года. Ему инкриминируется превышение должностных полномочий.