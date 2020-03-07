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07.03.2020 10:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Бывший замглавы Назрани переведен под домашний арест

Текст: Александр Гавриленко

Суд в Ингушетии отпустил под домашний арест бывшего заммэра Назрани, сообщает ТАСС. Экс-чиновник, напомним, обвиняется в хищении 24 миллионов рублей.

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По версии правоохранительных органов, в 2017 году администрация Назрани заключила фиктивный муниципальный контракт на выполнение работ по устройству водопровода с бурением артезианских скважин. Несмотря на то, что работы не были выполнены, власти перечислили крупную сумму на счет "исполнителя".

Чиновник был задержан осенью прошлого года. Ему инкриминируется превышение должностных полномочий.

Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия

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