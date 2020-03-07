На Ставрополье в лобовом ДТП два человека погибли, еще трое пострадали

На Ставрополье в Петровском городском округе на 20-м километре трассы Светлоград - Благодарный произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Еще трое получили различные травмы и были госпитализированы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отдел пропаганды краевого управления ГИБДД. Известно, что автокатастрофа случилась 7 марта вечером.

"Произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. По предварительной информации, два человека в результате ДТП погибли, еще три человека получили ранения", - приводит информагентство слова собеседника.

Сейчас на месте ЧП работают инспекторы ГИБДД, информация о происшествии уточняется.