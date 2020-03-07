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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье в лобовом ДТП два человека погибли, еще трое пострадали

Текст: Юрий Гень (Ставропольский край)

На Ставрополье в Петровском городском округе на 20-м километре трассы Светлоград - Благодарный произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Еще трое получили различные травмы и были госпитализированы.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отдел пропаганды краевого управления ГИБДД. Известно, что автокатастрофа случилась 7 марта вечером.

"Произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. По предварительной информации, два человека в результате ДТП погибли, еще три человека получили ранения", - приводит информагентство слова собеседника.

Сейчас на месте ЧП работают инспекторы ГИБДД, информация о происшествии уточняется.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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