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07.03.2020 23:00
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Турнир ММА в Черкесске едва не завершился массовой дракой

Текст: Максим Домчев

На турнире ММА ACA Young Eagles 12, который проходил в Черкесске, едва не вспыхнула массовая драка после одного из поединков.

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Страсти закипели после поединка Джаддала Алибекова из Чечни и представителя Кабардино-Балкарии Алима Гугова. После оглашения результата поединка недовольные поражением Гутова фанаты прорвались на ринг и затеяли потасовку, сообщает "Регион online".

Как сообщил РИА Новости представитель МВД по Карачаево-Черкесии, конфликт довольно быстро удалось остановить.

"В процесс пришлось вмешаться сотрудникам полиции и службы безопасности турнира. Конфликт был урегулирован практически в течение полуминуты. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

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