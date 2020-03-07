Турнир ММА в Черкесске едва не завершился массовой дракой

На турнире ММА ACA Young Eagles 12, который проходил в Черкесске, едва не вспыхнула массовая драка после одного из поединков.

Страсти закипели после поединка Джаддала Алибекова из Чечни и представителя Кабардино-Балкарии Алима Гугова. После оглашения результата поединка недовольные поражением Гутова фанаты прорвались на ринг и затеяли потасовку, сообщает "Регион online".

Как сообщил РИА Новости представитель МВД по Карачаево-Черкесии, конфликт довольно быстро удалось остановить.

"В процесс пришлось вмешаться сотрудникам полиции и службы безопасности турнира. Конфликт был урегулирован практически в течение полуминуты. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.