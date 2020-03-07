В Дагестане более 13 тысяч человек остались без света из-за ветра

Из-за усиления ветра в восточных районах Дагестана в распределительных сетях 6-10 кВ﻿ произошло массовое отключение электричества﻿, сообщили в Минэнерго РФ.

Отключения начались вчера и продолжились сегодня с восьми утра. На "пике" без электроснабжения оставался 21 поселок в Кумторкалинском, Буйнакском, Тарумовском, Бабаюртовском и Кизлярском районах. В них проживает почти 40 тысяч человек, посчитали специалисты. К полудню электроснабжение удалось частично восстановить. По последним данным, без электроснабжения остается 17 населенных пунктов республики, то есть около 13,3 тысячи человек.

К аварийно-восстановительным работам привлечено 16 бригад и 18 единиц спецтехники. Ликвидация последствий массовых нарушений электроснабжения находится на особом контроле Минэнерго России и специального федерального штаба.