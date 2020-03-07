В Ставрополе бывшего директора МУП "Водоканал" осудили за взятку

В Ставрополе признали виновным в получении взятки и осудили бывшего директора МУП "Водоканал" города Валерия Евлахова. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

"По данным следствия и суда, с февраля по август 2017 года Евлахов требовал от одной из коммерческих организаций взятку за выдачу справки о выполнении технических условий для ввода в эксплуатацию водовода, - говорится в официальном сообщении следственного ведомства. - В октябре 2017 года Евлахов получил от директора указанной фирмы требуемое им вознаграждение в виде прав на имущество - водовод и камеру врезки на общую сумму свыше 4 миллионов рублей".

В ведомстве уточнили, что уголовное дело было возбуждено СКР по материалам, поступившим из УФСБ и ГУВД России по Ставропольскому краю.

Решением суда бывшего директора МУП "Водоканал" Ставрополя приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также к штрафу в 22 миллиона рублей с лишением права занимать должности на муниципальной службе в течение 12 лет.