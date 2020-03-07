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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Первый женский экипаж ВМФ РФ провел тренировку в Петербурге

Текст: Светлана Цыганкова (Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

В Объединенном учебном центре Санкт-Петербурга приступил к тренировкам первый экспериментальный женский экипаж патрульного катера типа "Раптор". Девушки боролись за живучесть корабля, отрабатывали посадку на спасательный плот, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны России.

Фото: Олег Кулешов/РИА Новости
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Пока в тренировках принимают участие две девушки их трех - это Юлия Курочкина и Анна Брикез. Третий член экипажа прибудет в Петербург 10 марта, она проходит медицинскую комиссию в Севастополе.

"РГ" уже писала о том, что на Черноморском флоте создан первый женский экипаж. Он будет служить на патрульном катере типа "Раптор", который используется для несения патрульной службы в прибрежной зоне морей. Катер развивает скорость до 50 узлов.

Как чуть ранее заявлял главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов, обучение в центре позволит женскому экипажу освоить техсредства катера, радиотехническое вооружение, системы связи и навигации.

Обучение женского экипажа продлится в Петербурге до 27 апреля.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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