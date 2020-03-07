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07.03.2020 11:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Коми пьяный водитель снегохода наехал на десятилетнего мальчика

Текст: Светлана Цыганкова (Сыктывкар)

В селе Усть-Уса Республики Коми водитель снегохода наехал на десятилетнего мальчика. Ребенок получил травмы, сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Республике Коми.

Во Владимирской области произошло массовое ДТП

ЧП произошло в пятницу около восьми часов вечера. Водитель на снегоходе "Буран" двигался задним ходом во дворе дома по улице Селькова. При этом он не убедился в безопасности своего маневра.

В результате, наехал на мальчика, который находился на дороге. А потом бросил ребенка и скрылся. Мальчик получил травмы разной степени тяжести. Как добавили "РГ" в Управлении ГИБДД, водителя снегохода, который был нетрезв, нашли полицейские.

Всего же в Республике Коми за прошедшие сутки зарегистрированы три ДТП, в которых пострадали три человека.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми

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