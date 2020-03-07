Врачи рассказали о состоянии заболевшей коронавирусом петербурженки

Жительница Петербурга, у которой подтверждена коронавирусная инфекция, чувствует себя удовлетворительно. Женщина госпитализирована в клиническую больницу имени Боткина, сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга.

В ведомстве подчеркивают, болезнь у женщины протекает в легкой форме.

Известно, что петербурженка 1 марта вернулась из Италии, а уже 4 марта обратилась к врачам с симптомами ОРВИ. В Италии к этому времени уже было выявлено множество случаев заболевания и поэтому женщину немедленно госпитализировали в Боткинскую больницу.

Также сотрудники Роспотребнадзора и комитета по здравоохранению приняли меры к поиску всех людей, с которыми контактировала петербурженка после возвращения из Италии. В ближайшее время им предстоит переезд на две недели в Боткинскую больницу на карантин.